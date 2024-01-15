Видео ⟩ Многодетный отец оставил загадочную записку и исчез из своего дома в Скулте

"Инструкция по моей возможной похоронной церемонии. Мое тело кремировать. Церемония похорон проходит без человека, который ведет похороны. На похоронах сыграть песню Dzērves, - сказано в письме.

Ивита сразу же начала искать супруга. Жена обыскала квартиру в надежде найти зацепки о намерениях Яниса. Собирая кусочки пазла, Ивита поняла, что в последние месяцы ее муж без объяснения причин избавился от ценных вещей.

У Яниса плохое зрение - все три пары очков остались в квартире. Зимние куртки до сих пор висят в шкафу. Рюкзак не взят, мобильный телефон лежит на столе со стертой памятью.

Тамара, жительница второго этажа, была последней, кто видел пропавшего человека. Она говорит, что сосед повел себя странно.

"Он подошел, что-то взял, я не обратила особого внимания. Но потом он пошел обратно, неся какой-то непонятный ящик. Я видела, что у него на голове была спортивная шапочка, зимняя куртка, короткая, я это заметила, но, может быть, это потому, что у него длинные ноги. И все, потом я отвернулась, но помню, что он быстро шел", - рассказала соседка Тамара.

Полиция начала расследование. Ивита опасается, что случилось худшее и что ее муж покончил жизнь самоубийством. Младший ребенок Яниса переживает, и мать не знает, как объяснить малышу, где находится отец.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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