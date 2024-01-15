Видео ⟩ Многодетный отец оставил загадочную записку и исчез из своего дома в Скулте

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего Яниса, который в пятницу, 12 января, около 12:00 покинул свое место жительство в Скулте в Марупском крае, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Программа Degpunktā поговорила с семьей Яниса, чтобы узнать больше об его исчезновении.
Приметы: рост примерно 192 см, волосы песочного цвета, среднее телосложение, челюсть выдвинута вперед
Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
Программа сообщает, что многодетный отец покинул дом при загадочных обстоятельствах, не предупредив жену и детей.
Ивита описывает своего мужа как отзывчивого и добросердечного человека, но он часто бывает скуп на высказывание своих эмоций и мыслей.
Пара вместе уже 12 лет, восемь из которых - в браке. В семье подрастают несколько детей. Несмотря на это, мужчина исчез в прошлую пятницу утром, оставив семью, вещи и даже одежду. На кровати была оставлена лишь записка.
"Я пришла домой и увидела, что он оставил что-то вроде прощальной записки - "инструкции по возможной церемонии моих похорон". Я всегда догадывалась, что он что-то скрывает. Он был очень скрытным человеком, с ним было трудно найти общий язык. Потом я поняла, что это нехорошо", - говорит Ивита.
В записке Янис выражается скупо и не поясняет причину и продолжительность своего неожиданного отсутствия. Передаче указывает, что общее настроение письма мрачное и выражает пожелания Яниса на случай его смерти.
"Инструкция по моей возможной похоронной церемонии. Мое тело кремировать. Церемония похорон проходит без человека, который ведет похороны. На похоронах сыграть песню Dzērves, - сказано в письме.
Ивита сразу же начала искать супруга. Жена обыскала квартиру в надежде найти зацепки о намерениях Яниса. Собирая кусочки пазла, Ивита поняла, что в последние месяцы ее муж без объяснения причин избавился от ценных вещей.
У Яниса плохое зрение - все три пары очков остались в квартире. Зимние куртки до сих пор висят в шкафу. Рюкзак не взят, мобильный телефон лежит на столе со стертой памятью.
Тамара, жительница второго этажа, была последней, кто видел пропавшего человека. Она говорит, что сосед повел себя странно.
"Он подошел, что-то взял, я не обратила особого внимания. Но потом он пошел обратно, неся какой-то непонятный ящик. Я видела, что у него на голове была спортивная шапочка, зимняя куртка, короткая, я это заметила, но, может быть, это потому, что у него длинные ноги. И все, потом я отвернулась, но помню, что он быстро шел", - рассказала соседка Тамара.
Полиция начала расследование. Ивита опасается, что случилось худшее и что ее муж покончил жизнь самоубийством. Младший ребенок Яниса переживает, и мать не знает, как объяснить малышу, где находится отец.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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