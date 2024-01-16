Гибель А-50: как ВСУ могли уничтожить российский летающий радар?

Такие самолеты обычно не летают вблизи линии фронта именно потому, что они являются очень важной целью для противника.

Однако применение А-50 и Ил-22М, вероятно, было довольно шаблонным. То есть, возможно, они летали по одному маршруту, патрулировали в одних и тех же районах.

Не исключено, что эти полеты они совершали в привязке к каким-либо событиям — например, во время обстрелов Украины крылатыми ракетами и дронами. В такой ситуации они могли бы отслеживать активность украинской ПВО.

Шаблонность действий может позволить противнику подготовить воздушную засаду — разместить в определенном месте ЗРК или направить истребители.

Насколько важен А-50?

Повреждения, полученные Ил-22М, едва ли позволят этому самолету вернуться в строй в ближайшее время, а возможно, он и вовсе будет списан.

Судьба А-50 остается неизвестной, но, вероятно, он также утрачен, скорее всего, сбит. В противном случае его фотографии также появились бы в российских соцсетях.

Это очень большая утрата для российских ВВС, поскольку таких самолетов у России не так много. Во-первых, боевую ценность имеют не все А-50, а только те, которые были модернизированы до уровня А-50У. Базовые А-50, скорее всего, не применяются в боевых действиях.