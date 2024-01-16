"Меня это расстраивает, потому что, когда я отреагировала, никто ничего не сделал", - говорит Эрида, жительница Литвы, которая сообщила в веб-полицию о странном поведении 42-летнего владельца малого бизнеса Гедиминаса Филипавичуса. Ничего не было сделано. Через год Филипавичус похитил девятилетнюю девочку и отвез ее в свой гараж, сообщает Rus.Postimees.

На прошлой неделе Литву потрясло исчезновение девятилетней девочки Аготы. Ребенок пропал в Каунасе вечером в воскресенье, 7 января. Во вторник, 9 января, полиция провела пресс-конференцию, на которой сообщила, что существует вероятность того, что девочку похитили родственники. Спустя несколько часов, в 23.00, девочка была найдена живой в гараже мужчины средних лет примерно в полутора километрах от того места, где ее видели в последний раз.

В тот же день было объявлено, что гараж, в котором была найдена Агота, принадлежит мужчине 1981 года рождения, который был арестован на месте преступления. Полиция установила, что гараж был переоборудован под жилье. Есть основания полагать, что у этого человека были проблемы с психическим здоровьем.