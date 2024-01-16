Ракеты, беспилотники-камикадзе, безэкипажные надводные аппараты. Какое оружие применяют хуситы в Красном море?

Хуситы утверждают, что эти атаки - ответ на израильское наступление в Газе, добавляя, что их цель - суда, так или иначе связанные с Израилем.

Однако критики указывают, что многие из недавних нападений были совершены на суда, никак не связанные с этой страной. По их мнению, хуситы используют ситуацию в Газе, чтобы повысить свою популярность в мусульманском мире, продемонстрировать свои возможности и доказать Ирану, что они могут быть эффективным союзником.

Какова военная мощь хуситов?

В недавних атаках на суда в Красном море хуситы использовали крылатые и баллистические ракеты, а также БПЛА и безэкипажные надводные аппараты (USV).

Во время своих первых нападений боевики также высаживались на палубу судов или пытались их захватить с помощью небольших катеров и вертолетов.

Нападение на торговое судно Фото: Reuters

БПЛА или так называемые беспилотники-камикадзе, которые используют хуситы — это, предположительно, беспилотники Qasef.

Вероятно, боевики также запускают более дальнобойные дроны Samads с характерным V-образным хвостовым оперением — изначально это оружие было приобретено хуситами для использования в конфликте с Саудовской Аравией.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, у группировки хуситов есть различные противокорабельные крылатые ракеты с радиусом действия от 80 до 300 км, включая ракеты Sayyad и Sejjil.