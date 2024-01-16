Эпидемия гриппа: в Восточной больнице ограничено посещение пациентов

С сегодняшнего дня разрешено только посещение тяжело или критически больных пациентов с разрешения лечащего врача или заведующего отделением при соблюдении строгих мер эпидемиологической безопасности.

Посетители с любыми симптомами вирусных инфекций - кашлем, чиханием, насморком, повышенной температурой - к пациентам допускаться не будут. Одновременно пациента сможет навещать один посетитель. В палаты строго запрещено входить в верхней одежде, а во время пребывания в больнице необходимо надевать маску.

Людям, которым предстоит операция в больнице, медицинские процедуры или визит к врачу и которые не вакцинированы от гриппа, врачи Восточной больницы рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть, а инфекционисты напоминают, что единственным эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация.

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