"Айнар пойдет по стопам Айвара под санкции": в соцсетях комментируют визит депутатов в Китай

"Когда же националист Кирштейнс наконец присоединится к партии Шлесерса? Смотрите, тот даже в Китай его взял. Нацобъединению не стыдно за такого боевого товарища?"

"Нацобъединению ни за что не стыдно. Ни за фарфорового диктатора, ни за кучку орбанистов, ни за искателей выгоды, ни тем более за Кирштейнса, который никогда не переставал болтать (не заметила ни одного извинения или оправдания от НО за его высказывания)".