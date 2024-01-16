"Айнар пойдет по стопам Айвара под санкции": в соцсетях комментируют визит депутатов в Китай

Пользователей микроблога Х позабавило хвастовство депутата Сейма от оппозиционной партии "Латвия на первом месте" и парламентского председателя депутатской группы по сотрудничеству с Китаем Айнара Шлесерса по поводу своего визита в эту страну, якобы оплаченного китайским правительством.
Лидер группы Шлесерс публично заявил, что эту поездку оплатило правительство Китая. "Все расходы латвийской делегации берет на себя правительство Китая. Эта командировка обошлась латвийским налогоплательщикам в 0 евро!" - такое заявление было опубликовано в аккаунте Шлесерса в Facebook, где можно увидеть депутатов Сейма, позирующих с представителями Всекитайского собрания народных представителей и на экскурсиях. На одном из видеороликов в социальной сети депутата показан массаж ног.
Pekina. ￼Aizliegtā pilsēta❤️— Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) January 14, 2024
Latvijas delegācijas visus izdevumus sedz Ķīnas valdība. Latvijas nodokļu maksātājiem šis komandējums izmaksā 0 eiro! Dāvanas, kuras atvedu uz Ķīnu nopirku par savu naudu. pic.twitter.com/0m8tzDofHi
В группу депутатов, совершивших поездку за деньги китайского правительства, входили депутаты от партии "Латвия на первом месте" - Айнар Шлесерс, Ричард Шлесерс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича и Кристап Криштопанс, от Национального объединения - Эдмунд Тейрумниекс и Александр Кирштейнс, а также Виктория Плешкане от партии "Стабильности!".
Латвийское телевидение выяснило, что вопреки тому, что публично заявил Шлесерс, это не командировка, поскольку в президиум Сейма не было подано соответствующее заявление, которое, соответственно, не было возможности согласовать.
Член секретариата Сейма Янис Грасбергс (НЕ) заявил передаче Panorāma, что неприбытие группы Шлесерса на заседание Сейма невозможно будет обосновать этой поездкой по правилам Сейма. Фракциям придется писать отдельные запросы. И, вероятно, Нацобъединение не поддержит выезд своих однопартийцев в Китай.
Грасбергс добавил, что депутатам от Нацобъединения, возможно, придется написать заявление на неоплачиваемый отпуск.
В свою очередь, KNAB заявил, что, "реагируя на обнародованную информацию о визите нескольких депутатов Сейма в Китай, бюро проведет тщательную оценку этой информации в соответствии со своей компетенцией".
Пользователи X отреагировали на поездку
"Я правильно понимаю, что член парламента страны Евросоюза публично признается в получении денег от коммунистического правительства Китая? Что дальше - оплаченная Путиным поездка Шлесерса в Москву?" - написал блогер Гунтарс Мелушканс.
Es pareizi saprotu, ka Eiropas Savienības valsts parlamenta deputāts publiski atzīstas, ka saņēmis naudu no komunistiskās Ķīnas valdības? Kā nākamais - Putina apmaksāts Šleresa ceļojums uz Maskavu? https://t.co/kkWiVit3AD— Guntars Meluškāns (@GMeluskans) January 14, 2024
"Прогнозирую, что Айнар вскоре пойдет по стопам Айвара в санкционный список США", - добавил он же.
Prognozēju, ka Ainars drīz sekos Aivara pēdās uz ASV sankcionēto personu sarakstu.— Guntars Meluškāns (@GMeluskans) January 14, 2024
"Узнаете компаньонов делегации Шлесерса, депутатов Сейма по стопам?"
Vai spējat atpazīt Šlesera delegācijas kompanjonus, Saeimas deputātus pēc pēdām? https://t.co/Spg4xo4K1x— Matīss Arnicāns (@matissarnicans) January 15, 2024
"Когда хозяева из России/Беларуси обанкротились".
kad RU/BY saimnieki bankrotējuši… https://t.co/f2jWaEzM6G— Arvis Villa (@Skepse) January 14, 2024
"Когда же националист Кирштейнс наконец присоединится к партии Шлесерса? Смотрите, тот даже в Китай его взял. Нацобъединению не стыдно за такого боевого товарища?"
Kad nacionālists Kiršteins beidzot iestāsies Šlesera partijā?— Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) January 15, 2024
Re, uz Ķīnu ar bija paņemts līdzi.
NA nav kauns no šāda cīņu biedra? pic.twitter.com/l90BW6Quy5
"Нацобъединению ни за что не стыдно. Ни за фарфорового диктатора, ни за кучку орбанистов, ни за искателей выгоды, ни тем более за Кирштейнса, который никогда не переставал болтать (не заметила ни одного извинения или оправдания от НО за его высказывания)".
NA ne par ko nav kauns. Ne par porcelāna diktatoru, ne orbānistu baru, ne pašlabuma meklētājiem, kur tad nu vēl par Kiršteinu, kurš nekad nav mitējies ar muti braukt (neesmu manījusi nevienu atvainošanos vai taisnošanos no NA puses par viņa izteikumiem). Tagad aizbraucis uz Ķīnu— Elina Ogsta 🇱🇻🇺🇦 (@ElinaOgsta) January 15, 2024
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