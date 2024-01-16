С праймериз в Айове началась серия республиканских внутрипартийных выборов, которая определит, кто станет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в США 5 ноября.

CNN и CBS сообщили, что Трамп опередил своих главных конкурентов - губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего посла США в ООН Никки Хейли - на праймериз в Айове, но пока неизвестно, насколько существенно.

Галерея: Трамп побеждает на праймериз республиканцев в Айове

Первичные выборы в Айове прошли на более чем 1600 избирательных участках, которые открылись в 19:00 (в 3 часа ночи вторника по латвийскому времени).

Во время праймериз в Айове было очень холодно, температура в некоторых местах достигала минус 40 градусов по Цельсию, и ненастная погода вынудила Трампа, Хейли и Десантиса отменить запланированные митинги перед кокусами в Айове.

Несмотря на это, телеканалы США смогли оценить результаты первичных выборов уже через полчаса после открытия избирательных участков.

Айова обеспечивает менее 2% делегатов, которые идут к кандидату от республиканской партии на национальном уровне, поэтому победа в Айове не гарантирует успеха на праймериз в других штатах.

Рамасвами отказывается от участия в гонке за выдвижение от Республиканской партии

В понедельник бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из гонки за выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года и о поддержке бывшего президента Дональда Трампа.

"Мы собираемся остановить эту президентскую кампанию", - заявил Рамасвами, который, по прогнозам, займет четвертое место на праймериз республиканцев в Айове.

"Я позвонил Дональду Трампу, чтобы сказать ему, что поздравляю его с победой и что в дальнейшем он получит мою полную поддержку", - сказал Рамасвами.

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