Видео ⟩ На трассе A7 столкнулись четыре грузовика. Два из них - военные

Видео: Место ДТП

Как сообщили в Latvijas Valsts ceļi, столкновение произошло в Мусе на участке шоссе А7 Бауска - граница Литвы.

Sadursme сообщило порталу TVNET, что на месте происшествия, возможно, произошла утечка топлива и всю ночь было перекрыто движение транспорта.

В Госполиции сообщили, что 15 января в 18:50 в населенном пункте Муса волости Цераукстес Бауского края на трассе А7 произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей - одного Scania, двух Mercedes Benz и одного Ford.

Видео: Место ДТП

Два грузовика - Ford и Mercedes Benz - военные машины с прицепами, которые участвовали в конвое и двигались с включенными проблесковыми маячками. Учитывая то, что пострадавшие автомобили перекрыли проезжую часть и потребовалось привлечение эвакуатора, движение транспорта было перекрыто в обоих направлениях.

Движение было частично восстановлено незадолго до полуночи. Вскоре после 02:00 движение на месте происшествия было полностью восстановлено. В результате ДТП никто физически не пострадал. По данному инциденту возбудили дело об административном правонарушении.

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