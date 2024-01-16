Как Хосам Абу Мери борется с сединой

Пользователи соцсетей заподозрили, что министр здравоохранения Хосам Абу Мери красит волосы. Министр этого не отрицает и объясняет, почему он это делает.
В интервью журналу Privātā Dzīve Хосам Абу Мери рассказал, что серьезно занимается своими волосами. "Чтобы не было седых волос, я регулярно пользуюсь тонирующим шампунем", — говорит министр.
"Я просто забочусь о своей внешности". Его поддерживает и супруга Линда Абу Мери, которая помогает мужу привести волосы в порядок. "Нечего скрывать, я уже давно помогаю ему с тонированием. Если женщины могут красить волосы, то почему мужчина не может? Почему такая дискриминация? Если человеку не нравится седина, значит он решает этот вопрос", — отметила Линда.
Больше информации - в номере журнала Privātā Dzīve от 9 января.
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