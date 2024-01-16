Как Хосам Абу Мери борется с сединой

"Я просто забочусь о своей внешности". Его поддерживает и супруга Линда Абу Мери, которая помогает мужу привести волосы в порядок. "Нечего скрывать, я уже давно помогаю ему с тонированием. Если женщины могут красить волосы, то почему мужчина не может? Почему такая дискриминация? Если человеку не нравится седина, значит он решает этот вопрос", — отметила Линда.