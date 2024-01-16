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Как Хосам Абу Мери борется с сединой

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Hosams Abu Meri/Facebook

Пользователи соцсетей заподозрили, что министр здравоохранения Хосам Абу Мери красит волосы. Министр этого не отрицает и объясняет, почему он это делает.

В интервью журналу Privātā Dzīve Хосам Абу Мери рассказал, что серьезно занимается своими волосами. "Чтобы не было седых волос, я регулярно пользуюсь тонирующим шампунем", — говорит министр.

"Я просто забочусь о своей внешности". Его поддерживает и супруга Линда Абу Мери, которая помогает мужу привести волосы в порядок. "Нечего скрывать, я уже давно помогаю ему с тонированием. Если женщины могут красить волосы, то почему мужчина не может? Почему такая дискриминация? Если человеку не нравится седина,  значит он решает этот вопрос", — отметила Линда.

Больше информации - в номере журнала Privātā Dzīve от 9 января.

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