Запрет на торговлю сертификатами CO2 также входит в планы партии. "Такая торговля сертификатами совершенно не подходит для достижения целей климатической политики", - говорится в программе BSW по выборам в Европарламент.

Программа также предполагает продолжить использование двигателей внутреннего сгорания и вернуться к импорту нефти и газа из России.

BSW была основана неделю назад одним из самых влиятельных немецких политиков крайне левого лагеря Сарой Вагенкнехт, которая недавно вышла из левоэкстремистской партии Die Linke ("Левые").

BSW готовится баллотироваться на выборах в Европарламент 9 июня, а также к участию в запланированных на сентябрь выборах в ландтаг трех земель на востоке Германии, где большой популярностью пользуется правая евроскептическая партия "Альтернатива для Германии" (AfD).

Программу BSW планируется обсудить на съезде партии 27 января. Программа резко критикует Европейский союз и призывает к его ликвидации. "ЕС в его нынешнем виде наносит ущерб идее Европы", - говорится в документе.

"То, что можно регулировать лучше и демократичнее на местном, региональном или национальном уровне, не должно оставлять (...) на усмотрение технократии ЕС", - считает партия. При необходимости Германии не нужно придерживаться правил ЕС, говорится в документе.

BSW выступает за "нереализацию правил ЕС на национальном уровне, если они противоречат экономическому здравому смыслу, социальной справедливости, миру, демократии и свободе выражения мнений".

Это было бы радикальным отходом от принципа, согласно которому правила ЕС обязательны для всех 27 государств-членов.

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