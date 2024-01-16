Девочка из Латвии, от которой дважды отказались родители, стала звездой

Тогда же девочка узнала, что ее удочерили. Это произошло во время посещения врача. "Я стояла позади матери, когда врач спросил: она родилась с проблемами? Мама ответила: не знаю, мы ее удочерили". Эмилия говорит, что поначалу эта новость не вызвала у нее особых эмоций. "Я понятия не имела, о чем речь. Информацию стала искать позже, в школе". Когда она осознала, что же такое "удочерение", на нее обрушился целый ураган эмоций - мысли о том, что своей настоящей семье она не нужна или же у родителей не было сил бороться за дочерей.

Ближе к окончанию школы Эмилия забеспокоилась - что с ней будет после 9-го класса? В интернате она больше жить не сможет, значит придется искать дом. Тогда же Эмилия поняла, что в будущем хочет работать поваром, а в 13-14 лет начала нелегально подрабатывать в кафе в Межапарке. После окончания школы она поступила в техникум. Там ей подвернулась возможность принять участие в программе обмена Erasmus и поехать в Италию.

"Я была несовершеннолетней, поэтому мне нужно было разрешение родителей, чтобы покинуть страну".

Родители посоветовались и подписали бумаги, но при одном условии - что по возвращении Эмилия должна будет подписать и какой-то их документ.