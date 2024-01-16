Девочка из Латвии, от которой дважды отказались родители, стала звездой

Победительница пятого сезона шоу X Faktors Эмилия Берзиня (21 год) впервые рассказала изданию IR драматическую историю своей жизни.
Когда Эмилии было три месяца, а ее старшей сестре - три года, они обе попали в приют. Родителей, ранее находившихся в местах лишения свободы и регулярно употреблявших алкоголь и наркотики как до, так и после рождения детей, лишили родительских прав.
Сестру Эмилии сразу же после поступления в приют удочерили во Францию. Как ее сейчас зовут, Эмилия не знает и даже не пыталась найти сестру: закон об адопции запрещает это. В свою очередь, саму Эмилию в двухлетнем возрасте удочерила семья из Риги, где уже подрастали две девочки.
"Мое детство было как у любого нормального ребенка", - вспоминает Эмилия. Да, время от времени она чувствовала к себе иное отношение, чем к двум сестрам, но объясняла это своей неуклюжестью и "талантом" попадать в различные передряги. Приемная семья была состоятельной. Эмилия посещала дорогой частный детский сад, затем - престижную школу в Риге.
Все изменилось, когда девочке исполнилось девять лет... В семье назрели разногласия, и родители решили развестись. Что делать с Эмилией, видимо, было не очень понятно, поэтому ее решили отправить в интернат тут же, в Риге. "Я училась в интернате с третьего по девятый класс. На выходные я могла ездить домой, но, поскольку родители развелись, я в основном ездила к бабушке, матери отца", - вспоминает она.
Тогда же девочка узнала, что ее удочерили. Это произошло во время посещения врача. "Я стояла позади матери, когда врач спросил: она родилась с проблемами? Мама ответила: не знаю, мы ее удочерили". Эмилия говорит, что поначалу эта новость не вызвала у нее особых эмоций. "Я понятия не имела, о чем речь. Информацию стала искать позже, в школе". Когда она осознала, что же такое "удочерение", на нее обрушился целый ураган эмоций - мысли о том, что своей настоящей семье она не нужна или же у родителей не было сил бороться за дочерей.
Ближе к окончанию школы Эмилия забеспокоилась - что с ней будет после 9-го класса? В интернате она больше жить не сможет, значит придется искать дом. Тогда же Эмилия поняла, что в будущем хочет работать поваром, а в 13-14 лет начала нелегально подрабатывать в кафе в Межапарке. После окончания школы она поступила в техникум. Там ей подвернулась возможность принять участие в программе обмена Erasmus и поехать в Италию.
"Я была несовершеннолетней, поэтому мне нужно было разрешение родителей, чтобы покинуть страну".
Родители посоветовались и подписали бумаги, но при одном условии - что по возвращении Эмилия должна будет подписать и какой-то их документ.
Девушка вернулась в техникум, начался третий курс, и через несколько дней ей должно было исполниться 18 лет. "Я уже забыла о документе, о котором упоминали мои родители. Пока они не объявили, что мне нужно приехать к нотариусу. Там мне дали подписать документ об отмене удочерения".
Эмилия сначала вообще не поняла содержания этого документа. Она попросила преподавателя по гражданскому праву "перевести" ей юридический документ. Только тогда девушка поняла, что родители от нее отказались.
Так второй раз в жизни она оказалась ненужной своим родителям... Эмилия пыталась найти различные оправдания родительскому решению. Никто из них так и не поговорил с ней ни об удочерении, ни об аннулировании этого решения. "Похоже, я единственный человек в Латвии, у которого есть три свидетельства о рождении", - грустно улыбается певица.
Как уже сообщалось, Эмилия стала победительницей пятого сезона шоу X Faktors. Она выиграла 10 000 евро и эксклюзивный контракт с ведущей мировой звукозаписывающей компанией Universal Music Group.
Что произошло с Эмилией после аннулирования удочерения, читайте в свежем номере журнала IR.
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