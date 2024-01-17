После начала полномасштабного вторжения России в Украину все больше литовцев приобретают недвижимость на испанском "райском острове" Тенерифе.

Для литовцев испанский остров, находящийся в Атлантическом океане, всегда был популярным местом для зимнего отдыха. Многие это место используют для удобного проживания в зимние месяцы. Однако сейчас все больше людей решают приобрести себе недвижимость на Тенерифе.

По словам риелтора Keller Williams Sunset Иевы Вайнайте, чехи, поляки, словаки и литовцы начали проявлять большой интерес к приобретению недвижимости на Канарских островах уже в первый день нападения России на Украину.

По данным агентства, после начала войны в Украине цены на недвижимость на Тенерифе выросли больше чем на 30%. Самые востребованные объекты обычно находятся в ценовой категории до 200 тысяч евро, однако они на рынок попадают очень редко и наблюдается их недостаток.