Лиене Ушакова ляжет под скальпель и другие новинки реалити-шоу

22 января зрители увидят 10-й сезон реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"). К программе присоединились новые участники.
Лиене Ушакова во имя красоты ляжет под скальпель
Инфлюенсер Лиене Ушакова известна всем благодаря эффектному внешнему виду. Правда, недавно она исчезла из заголовков новостей, заставив поклонников гадать - в чем причина столь резкого сокрытия частной жизни? Неужели красавица устала от славы и внимания? Возможно, кто-то из зрителей помнит Лиене после скандального и громкого инцидента, когда она приготовила коктейль из своей плаценты и выпила его. Что ж, она готова развеять все переживания и раскрыть перед телекамерами правду о своей жизни.
В свое время Лиене была известна еще как Sexy Lee, и хотя теперь она просит называть себя Лиене Ушаковой, ее страсть к искусственной красоте и косметическим процедурам не утихла. Более того, красавица готова пойти дальше и решила довести свое тело до совершенства, позволив Slavenības. Bez filtra следить за ее преображением и наблюдать не только за удалением лишнего жира, но и за пластикой интимной зоны. "Если делать, то на все 100%" - это девиз Лиене, и перед телекамерами она будет откровенна.
У Кэти Тиндемарк отношения с миллионером?
В новом сезоне Slavenības. Bez filtra к популярным дамам присоединилась смелая, сексуальная и уверенная в себе скрипачка Кэти Тиндемарк. В светских кругах Кэти известна не только своей открытой, провокационной натурой, но и перипетиями личной жизни - она баловала себя весьма пикантными фотосессиями, о которых немало сплетничают. Ну а в центре внимания оказались отношения Кэти с загадочным богатым мужчиной, живущим на роскошной вилле в Юрмале. Кто он и что связывает этих двоих? Пока Кэти тщательно скрывает личность своего возлюбленного, заявляя лишь, что между ними большая разница в возрасте и мужчина буквально осыпает ее дорогими подарками.
Планирует ли семья Дидрихсоне пополнение?
Элина Дидрихсоне - одна из самых обсуждаемых латвийских знаменитостей, которая помимо толпы поклонников обзавелась недоброжелателями, или "хейтерами". Они постоянно следят за жизнью бизнес-семьи, поэтому чете Дидрихсоне не раз приходилось беседовать с ответственными службами как по поводу воспитания сына Джейсона, так и по поводу бизнеса. Но Элину это не волнует - она продолжает виртуозно жонглировать между стремительно развивающимся бизнесом и частной жизнью и готова вдохновлять своим опытом других. Несмотря на критику недоброжелателей, не планирует ли знаменитая пара обзавестись еще одним ребенком?
Сендия и Дануте думают о пополнении
Две мамы и ребенок - вполне нормальная семья, уверены Сендия и Дануте, самая популярная латвийская женская пара. В прошлом сезоне шоу они обменялись кольцами перед телекамерами.
Что ж, дамы готовы укрепить семейные узы и задуматься о ребенке, решив деликатный вопрос зачатия потомства с помощью искусственного оплодотворения.
Что говорит об этом латвийское законодательство и удастся ли очаровательным дамам родить вместе первенца? Планирование, консультации и выбор между тремя лучшими вариантами искусственного оплодотворения - все это будет происходить перед телекамерами. Решение изменит жизнь, но дамы к нему готовы, ведь цель слишком важна.
Магоне Лиедескална затеяла борьбу с лишними килограммами и снова впустила мужчину в свой дом
Звезда шоу и поэтесса Магоне Лиедескална уже десятый сезон на телеэкранах - за эти годы перед телекамерами она влюбилась, вышла замуж, родила ребенка, развелась и теперь готова искать новую любовь дальше.
Руководствуясь романтическими чувствами, после долгого перерыва она вновь откроет мужчине не только свое сердце, но и дверь своего дома.
Ни для кого не секрет, что Магоне Лиедескална со всеми своими бывшими мужьями находится на тропе войны и даже толком не разговаривает. Сможет ли она наконец найти единственного и неповторимого? Может ли совместная жизнь, начавшаяся без близкого знакомства и свиданий, быть счастливой? Кроме того, Магоне будет решительно бороться с лишними килограммами - конечно, вместо того, чтобы идти легким путем и предаваться бьюти-операциям, она будет ловко и умело худеть теми методами, которые знает лишь она сама.
Катрине Василевска в эпицентре частной жизни звезд
Инфлюенсер Катрине Василевска посетит латвийских знаменитостей и узнает, что актуальное и горячее происходит в их жизни. Она будет присутствовать в самых жарких, шокирующих и красочных событиях в жизни селебрити, позволяя зрителям получить ответы на вопросы, которые интересуют каждого.
Уже в первой программе Катрине встретится с инфлюенсером Kalendy, или Эндией Калниней, покорившией в конце прошлого года сердце музыканта Мика Дукурса.
Она расскажет, насколько смелыми были первые свидания с Миком, как музыкант соблазнил ее и как прошла первая встреча с бывшей женой ее возлюбленного. Также Катрине пригласит на разговор актрису Линду Калниню, сыгравшую главную роль в провокационном фильме Джиллинджера "Экстаз". Молодая актриса и хореограф - из известной семьи художников и музыкантов: что значит быть "хорошей девочкой" и сниматься в пикантных постельных сценах? Также зрителей ждет встреча с самой популярной drag queen Амуной Дэвис, которая расскажет, что сделала еще одну пластическую операцию, о чем никто не знает. Как далеко зайдет Амуна Дэвис, чтобы заполучить идеальное тело?
10-й сезон шоу Slavenības. Bez filtra на экранах с 22 января с понедельника по четверг в 21:10 на канале STV Pirmā!.
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