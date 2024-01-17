Лиене Ушакова ляжет под скальпель и другие новинки реалити-шоу

Лиене Ушакова во имя красоты ляжет под скальпель

Инфлюенсер Лиене Ушакова известна всем благодаря эффектному внешнему виду. Правда, недавно она исчезла из заголовков новостей, заставив поклонников гадать - в чем причина столь резкого сокрытия частной жизни? Неужели красавица устала от славы и внимания? Возможно, кто-то из зрителей помнит Лиене после скандального и громкого инцидента, когда она приготовила коктейль из своей плаценты и выпила его. Что ж, она готова развеять все переживания и раскрыть перед телекамерами правду о своей жизни.

В свое время Лиене была известна еще как Sexy Lee, и хотя теперь она просит называть себя Лиене Ушаковой, ее страсть к искусственной красоте и косметическим процедурам не утихла. Более того, красавица готова пойти дальше и решила довести свое тело до совершенства, позволив Slavenības. Bez filtra следить за ее преображением и наблюдать не только за удалением лишнего жира, но и за пластикой интимной зоны. "Если делать, то на все 100%" - это девиз Лиене, и перед телекамерами она будет откровенна.