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Видео ⟩ В центре Риги по Даугаве на большой скорости скользит любитель острых ощущений

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

Очевидец Apollo.lv заметил, что во вторник в центре Риги некий человек на большой скорости передвигался по Даугаве, скользя на доске и используя воздушного змея. Подробнее на видео! 

Видео: В Риге по Даугаве на большой скорости скользил человек

Как уже сообщалось, во вторник в Риге продолжалась метель и временами шел снег, больше осадков выпало в преддверии дня. Из-за метели действует предупреждение желтого уровня.

Сохранились порывы северного, северо-западного ветра до 16-19 метров в секунду. Температура воздуха -6 градусов.

Во вторник утром из-за интенсивного снегопада и ветра местами образовались снежные заносы. Условия движения затруднены, возможны задержки общественного транспорта.

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