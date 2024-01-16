Убийство подростка в Юрмале: IDB проверяет, как реагировала полиция

Порталу Rus.LSM.lv одна из очевидцев заявила, что произошедшее было не обычным конфликтом, а массовой дракой.

Женщина вначале позвонила по телефону 113 и попросила соединить ее с юрмальской полицией. Женщина сообщила, что в Слоке напротив почты толпа молодых людей напала на двух детей. Далее последовало несколько вопросов, однако она не смогла назвать точный адрес, поэтому попросила передать информацию полиции. На это ответили, что никакой информации никому не передадут из-за отсутствия конкретного описания и адреса, по которому произошел инцидент.

Тогда женщина позвонила по телефону 110, где ей ответили примерно то же самое.

IDB в соответствии со своей компетенцией проверяет информацию, которая публично прозвучала в связи с произошедшим на прошлой неделе убийством в Юрмале. Более подробной информации бюро сейчас не предоставит, признали в IDB.

В ночь на четверг, 11 января, около 1:00 сотрудники юрмальской полиции заметили в Слоке лежащего на земле недалеко от дороги подростка с колотыми ранами и без сознания. Муниципальные полицейские вызвали на место происшествия скорую помощь, но пострадавший подросток скончался еще до приезда медиков.

Получив информацию о происшествии, на место выехали полицейские Юрмальского участка Рижского регионального управления Госполиции, которые незамедлительно начали расследование. Было установлено, что погибший - 13-летний подросток.

По имеющейся на данный момент информации, накануне перед полночью несколько подростков, проживающих в учреждении социального ухода и реабилитации, направились в Ригу, чтобы, предположительно, употребить алкогольные напитки. Затем они вернулись на поезде в Слоку, где встретились с двумя молодыми людьми своего возраста, один из которых позже был убит.

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