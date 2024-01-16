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Видео ⟩ Выдворенный из Латвии Катков стал "звездой" кремлевских каналов

rus.tvnet.lv
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Председатель Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков
Председатель Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков Фото: Edijs Pālens/LETA

По инициативе Службы госбезопасности (VDD) министр внутренних дел Рихард Козловскис включил в черный список президента Латвийско-российской ассоциации сотрудничества, гражданина России Бориса Каткова. Он был выдворен из Латвии и теперь стал звездой кремлевских пропагандистских СМИ, сообщают TV3 Ziņas.

"Здесь надо понимать контекст выдворения - идет война! Война России в Украине, и мы находимся на линии фронта в контексте информационной войны. Этих агентов влияния - да, в Латвии несколько, это не единственное лицо, круг лиц больше", - обращает внимание политолог Андис Кудорс.

Россия годами беспрепятственно финансировала в Латвии и других странах различные так называемые организации поддержки соотечественников, которые были инструментами мягкой власти.

Он предсказал, что и впредь в Латвии могут быть похожие случаи, когда в черный список включают и выдворяют из Латвии российских граждан, действующих здесь во имя антигосударственных интересов.

Подробнее смотрите в сюжете!

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