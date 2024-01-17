Ольге Михайловой, еще одному адвокату Навального, предъявили обвинение в участии в «экстремистском сообществе»

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Дело об экстремизме

Для Алексея Навального срок по так называемому «экстремистскому делу» уже третий за последние несколько лет. После того, как суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, его этапировали в колонию общего режима №2 в городе Покров во Владимирской области. В июне 2022 года после вступления в силу приговора о «мошенничестве с донатами» и неуважении к суду (Навальный получил девять лет) оппозиционера отправили в колонию строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области.

По «экстремистскому» делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. «Экстремистским сообществом» власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен). Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы и постановил перевести его в колонию особого режима (во Владимирской области он находился в колонии строгого режима). Процесс по «экстремистскому» делу был засекречен. Он начался 19 июня и продолжался всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме.