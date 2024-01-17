Адвокат Ольга Михайлова, не раз защищавшая в суде политика Алексея Навального, сообщила, что во вторник ей предъявили заочное обвинение по делу об участии в «экстремистском сообществе». Позднее эту информацию подтвердило госагентство ТАСС.
Ольге Михайловой, еще одному адвокату Навального, предъявили обвинение в участии в «экстремистском сообществе»
«Следователи те же, что и по всем его (Алексея Навального — Би-би-си) делам. Мастера экстра класса сочинять безумный бред и фиктивный экстремизм. Защищаешь 16 лет человека, сначала он «украл весь Кировлес», затем был «мошенником», потом «оклеветал ветерана» и «оскорбил судью с прокурором», потом стал снова «мошенником», а недавно еще и «экстремистом» – значит сама экстремист», – написала Михайлова на своей странице в фейсбуке.
В октябре по такому же обвинению были арестованы трое защитников Навального – Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. По делу об участии в «экстремистском сообществе» им грозит до шести лет лишения свободы.
Михайлова осенью уехала из России. В своем посте в фейсбуке она подчеркнула, что «никуда не сбегала» и «никого не сдавала». «После арестов коллег 13 октября возвращаться в тюрьму бессмысленно», — написала Михайлова, добавив, что надеется быть «более полезной на свободе, а не в колонии».
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
Дело об экстремизме
Для Алексея Навального срок по так называемому «экстремистскому делу» уже третий за последние несколько лет. После того, как суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, его этапировали в колонию общего режима №2 в городе Покров во Владимирской области. В июне 2022 года после вступления в силу приговора о «мошенничестве с донатами» и неуважении к суду (Навальный получил девять лет) оппозиционера отправили в колонию строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области.
По «экстремистскому» делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. «Экстремистским сообществом» власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен). Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.
В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы и постановил перевести его в колонию особого режима (во Владимирской области он находился в колонии строгого режима). Процесс по «экстремистскому» делу был засекречен. Он начался 19 июня и продолжался всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме.
В середине октября 2023 года Басманный суд отправил в СИЗО адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, защищавших Алексея Навального. По делу об «участии в экстремистском сообществе» (ч.2. ст. 282.1 УК РФ) им грозит до шести лет колонии.
Перед арестом в квартирах адвокатов прошли обыски. Тогда же обыски прошли и в офисе коллегии «Далет» — в ней состоят Игорь Сергунин и Алексей Липцер. В эту же коллегию входит и адвокат Ольга Михайлова. «Новая газета», не называя источников, сообщала, что постановление на обыск было вынесено и в отношении Михайловой, но она, по данным издания, находилась не в России.
Правозащитники из «Первого отдела» отмечали, что «репрессии в отношении адвокатов — это попытка оставить без квалифицированной защиты самого Алексея Навального».
Сейчас оппозиционный политик находится в колонии особого режима «Полярный волк», что за Полярным кругом в поселке Харп на Ямале.