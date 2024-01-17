В начале этого месяца развязавший войну и обвиняемый в военных преступлениях кремлевский лидер Владимир Путин на встрече с дальневосточными бизнесменами похвастался, что у России теперь самая большая экономика в Европе. На этот раз фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" исследует, как Путин подчеркивает только определенные экономические показатели и говорит полуправду, что позволяет ему жить в иллюзии, что Россия входит в число ведущих стран мира практически по всем показателям.
"Экономика России - очень-очень стойкое существо, которое умеет адаптироваться, но самое главное - растет и развивается с удивляющей даже нас скоростью", - сказал Путин.
"Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе", - утверждает диктатор.
Он также отметил, что российская экономика является пятой по величине в мире - после Китая, США, Индии и Японии.
"Мы обогнали Германию и заняли пятое место в мире. В Европе - номер один", - сказал Путин.
Путин говорит только о валовом внутреннем продукте (ВВП) по паритету покупательной способности, что не отражает реальную ситуацию в экономике.
"По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу", - похвастался он.
Хотя Путин не лжет, он говорит лишь об одном показателе, который отображает экономику России в положительном свете. Путин ссылается на данные, опубликованные Всемирным банком в прошлом году, в которых сравнивается ВВП стран мира по паритету покупательной способности.
Российский экономист Никита Митрофанов подробно прокомментировал высказывания Путина в социальных сетях.
Митрофанов пишет, что российские пропагандистские СМИ начали представлять упомянутую Путиным статистику под заголовками "Несмотря на санкции, российская экономика опережает всю Европу".
Экономист подчеркивает, что такие заявления, конечно, преувеличены, однако если говорить только о конкретных статистических данных, то они являются правдой и Путин не лгал, однако здесь очень важен контекст, пишет независимое российское издание The Insider.
Данные, использованные Путиным, не доказывают, что российская экономика является самой сильной в Европе. Они подтверждают, что российская экономика опережает Европу по одному показателю.
Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой стоимость всех товаров и услуг, произведенных на определенной территории за определенный период времени.
Паритет покупательной способности - это теоретическое сравнение цен, рассчитанное на основе цены корзины товаров и услуг в разных странах, выраженной в одной и той же валюте. Паритет покупательной способности используется для сравнения уровней экономического развития в разных странах без изменений, вызванных разными уровнями цен и колебаниями обменного курса.
Однако необходимо учитывать ту особенность, что ВВП по паритету покупательной способности может быть высоким в странах с бедной или слабой экономикой, если цены в этих странах значительно ниже базового уровня.
Митрофанов подчеркивает, что для качественного сравнения экономик разных стран это нужно делать комплексно, а не только на основе отдельных показателей, как это сделал Путин.
Разные экономики следует сравнивать по номинальному ВВП или по ВВП на душу населения, ВВП по паритету покупательной способности, индексу человеческого развития, индексу счастья и индексу социального прогресса, считает экономист.
Российский экономист Владимир Милов также прокомментировал слова Путина о том, что российская экономика является "крупнейшей в Европе".
В социальных сетях он заявил, что ВВП по паритету покупательной способности - это "вещь, используемая в узких академических кругах и не имеющая связи с реальной жизнью".
Милов отметил, что высокие цены в стране означают, что в рейтинге, который сравнивает ВВП по паритету покупательной способности, страна опускается вниз, в то время как страны с низкими ценами поднимаются вверх.
В действительности ВВП по паритету покупательной способности следует, скорее, рассматривать так: "Если вы можете наесться дешевыми помидорами, значит - вы богатая экономика".
По данным Международного валютного фонда, Россия занимает 11-е место в мире по номинальному ВВП - позади США, Китая, Германии, Японии, Индии, Великобритании, Франции, Италии, Бразилии и Канады.
ВВП Германии в 2,38 раза превышает ВВП России, но Путин радостно хвастается "обгоном" Германии.
Путин также не говорит о том, какое место в мире занимает Россия по ВВП на душу населения. Он не говорит об этом, поскольку по этому показателю Россия занимает лишь скромное 63-е место.
Россия на 19% отстает от Болгарии, которая по этому показателю занимает последнее место в Евросоюзе.
Вот как выглядит "ведущая" экономика Путина в Европе.
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