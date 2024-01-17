Митрофанов пишет, что российские пропагандистские СМИ начали представлять упомянутую Путиным статистику под заголовками "Несмотря на санкции , российская экономика опережает всю Европу".

Экономист подчеркивает, что такие заявления, конечно, преувеличены, однако если говорить только о конкретных статистических данных, то они являются правдой и Путин не лгал, однако здесь очень важен контекст, пишет независимое российское издание The Insider.

Данные, использованные Путиным, не доказывают, что российская экономика является самой сильной в Европе. Они подтверждают, что российская экономика опережает Европу по одному показателю.

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой стоимость всех товаров и услуг, произведенных на определенной территории за определенный период времени.

Паритет покупательной способности - это теоретическое сравнение цен, рассчитанное на основе цены корзины товаров и услуг в разных странах, выраженной в одной и той же валюте. Паритет покупательной способности используется для сравнения уровней экономического развития в разных странах без изменений, вызванных разными уровнями цен и колебаниями обменного курса.

Однако необходимо учитывать ту особенность, что ВВП по паритету покупательной способности может быть высоким в странах с бедной или слабой экономикой, если цены в этих странах значительно ниже базового уровня.