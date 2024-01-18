По словам очевидца несколько детей, вероятно, учащихся 4 или 5 класса участвовали в драке. Один школьник бил лежащего сверстника по спине, остальные наблюдали за этим.

Мужчина не стал сам разнимать детей, а ждал прибытия полиции, потому что посчитал, что так правильнее. Но полиция приехала через 40 минут, когда дети уже успели разойтись.

Свидетеля удивило, что полиция не стала искать детей.

"Никаких шагов, так мне сказали, предпринято не будет. Без объяснений. Хотя есть статья Закона о госуправлении, где сказано, что учреждения сотрудничают для выполнения своих функций. Почему этого не происходит? Почему полиция этого не делает? Почему они не обращаются в муниципальную полицию, в отдел по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних? Я бы назвал это безразличием", - считает мужчина.

Представитель полиции Гита Гжибовска пояснила Латвийскому радио, что полиция ехала так долго из-за снегопада.

По ее словам, на такие вызовы экипаж должен приезжать в течение 25 минут.

Она также сказала, что на данный момент в полицию не обратился не один родитель, чей ребенок мог пострадать во время драки.

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