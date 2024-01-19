У России был план до весны 2022 года добиться, чтобы в Германии происходили массовые отключения электроэнергии, что вызовет у жителей России опасения о большом энергетическом кризисе. Это, по мнению Кремля, вынудило бы немцев выйти на улицы и потребовать у правительства отказаться от поддержки Украины.
Полномасштабный саботаж планировалось осуществить при помощи дочерней компании российского газового гиганта "Газпром" Gazprom Germania. План состоял в том, чтобы тайно передать немецкую компанию новым, неизвестным владельцам и после этого использовать инфраструктуру компании, чтобы массово отключать электроэнергию на всей территории Германии.