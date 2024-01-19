У России был план до весны 2022 года добиться, чтобы в Германии происходили массовые отключения электроэнергии, что вызовет у жителей России опасения о большом энергетическом кризисе. Это, по мнению Кремля, вынудило бы немцев выйти на улицы и потребовать у правительства отказаться от поддержки Украины.

Полномасштабный саботаж планировалось осуществить при помощи дочерней компании российского газового гиганта "Газпром" Gazprom Germania. План состоял в том, чтобы тайно передать немецкую компанию новым, неизвестным владельцам и после этого использовать инфраструктуру компании, чтобы массово отключать электроэнергию на всей территории Германии.

Так как Gazprom Germania поставляла газ 500 российским компаниям и производителям энергии, последствия в случае реализации этого плана были бы разрушительными для всей энергетической системы Германии. Немцы же узнали о ловком плане развязавшего кровавую войну в Украине кремлевского лидера Владимира Путина в последний момент, так как двое россиян - сотрудники Gazprom Germania - сообщили об этом ответственным органам.