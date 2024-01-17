Тактильный памятник Свободы повредил "бывалый" преступник, ему грозит до 10 лет

Как сообщила представитель прокуратуры Айга Эйдука, во вторник, 17 января, прокурор направил в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в повреждении тактильного памятника Свободы в центре Риги.

Согласно обвинительному заключению, вечером 4 декабря 2023 года в Риге у часов Лаймы мужчина умышленно сломал тактильный памятника Свободы. Мужчину задержали 15 декабря. После этого Рижский городской суд назначил ему меру пресечения - содержание под стражей.

Первоначально мужчина заявил полиции, что разбил тактильный памятник Свободы случайно, то есть схватив его во время фотосессии. Однако материалы видеонаблюдения не подтвердили слова подозреваемого.

После предъявления обвинительного заключения мужчина все же признал свою вину, но отказался давать показания и не объяснил причину повреждения тактильного памятника Свободы.

Стоимость тактильного памятника Свободы составляет более 31 000 евро, поэтому мужчине предъявлено обвинение в умышленном нанесении ущерба чужому имуществу в крупном размере.

Наказание за совершение такого преступления - лишение свободы на срок от трех месяцев до десяти лет с испытательным сроком или без такового на срок от одного до трех лет.

Ранее мужчина был наказан неоднократно за совершение различных уголовных преступлений и был освобожден из тюрьмы менее чем за месяц до того, как нанес ущерб тактильному памятнику Свободы.

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