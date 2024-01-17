Ринкевич об угрозе со стороны России: не будем пугаться и легкомысленно относиться к безопасности

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в социальной сети Facebook пост, в котором говорит о национальной безопасности и ее угрозах. Публикуем комментарий президента полностью в переводе на русский язык.
В обществе, СМИ и среди экспертов много разговоров о возможности нападения России на страну НАТО в ближайшие 3-10 лет. В прессе появляются сценарии учений НАТО, мнения и анализы по этой теме.
Ситуация в Европе и мире сложная, трудно прогнозировать развитие событий даже в течение одного года, поэтому мы готовимся ко всем сценариям без ощущения обреченности, делаем это вдумчиво и рационально. В настоящее время многое определяется ходом боевых действий в Украине, что дает нам все возможности и время подготовиться. Вот почему критически важно оказывать всю поддержку украинцам и поощрять других делать то же самое. С президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге мы договорились об очень конкретных политических и практических шагах по поддержке Украины в этом году.
Я понимаю обеспокоенность и тревогу людей, поэтому я остановлюсь здесь на нескольких моментах, касающихся нашей безопасности.
Латвия является членом НАТО и ЕС, других лучших гарантий безопасности у нас и у других стран региона нет. При этом ответственность за нашу страну лежит прежде всего на нас. Это означает, что, не ставя под сомнение готовность наших союзников защищать нас, мы сами должны иметь возможность сделать это в первую очередь, чтобы рассчитывать на дополнительную поддержку в возможный час Х. Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что Россия нападет. Поэтому в ряду многих работ можно выделить следующие (не единственные).
Во-первых, укрепление восточной границы страны от гибридных атак благодаря завершению строительства забора и обеспечение видеонаблюдением и датчиками.
Во-вторых, создание военной инфраструктуры у восточной границы. Министерство обороны и Национальные вооруженные силы готовят конкретные меры в этой сфере.
В-третьих, дальнейшее укрепление Службы государственной обороны с применением не только принципа добровольности, но и лотереи. Это будет тест не только для Министерства обороны, но и для нас как общества в целом. Это дополнительный резерв и развитие Земессардзе, комплектование профессиональной службы.
В-четвертых, строительство военной инфраструктуры (в том числе полигон в Селии) для обеспечения приема союзников и собственных нужд.
В-пятых, развитие военной промышленности Латвии. Хотя заключен ряд важных контрактов о поставках для усиления возможностей противовоздушной обороны, но есть еще вещи, которые надо уметь производить самостоятельно, есть технологии, которые надо разрабатывать самостоятельно.
В-шестых, трансформация системы гражданской обороны и кризисного управления по опыту Украины (здесь еще многое предстоит сделать).
В-седьмых, гораздо более жесткий подход к преступлениям против национальной безопасности. Некоторые изменения происходят, но судебная власть должна понимать, что мирных времен больше нет.
Наконец, укрепление избирательной системы. Некоторое время назад фейки и дезинформация в социальных сетях были большой проблемой, теперь же использование искусственного интеллекта в избирательной кампании и за ее пределами становится новым вызовом. Здесь необходимы как юридические, так и практические решения на государственном и международном уровне.
Я определенно поддерживаю возможное прекращение экономических отношений со странами-агрессорами. Это не может быть сделано немедленно, но у страны достаточно инструментов и средств, чтобы сделать это на государственном уровне и создать общее понимание в регионе и Европе.
Работа в Сейме и правительстве по рассмотрению различных предложений продолжается, и я надеюсь, что вскоре она приведет к конкретным решениям. Не менее важным шагом является отключение стран Балтии от энергосистем России и Беларуси и подключение к европейской энергосистеме в начале следующего года.
Значительное увеличение финансирования сектора внутренних дел в ближайшие годы должно быть самоочевидным.
В дипломатической сфере ведется постоянная работа с союзниками по укреплению восточного фланга, оказанию поддержки Украине и избавлению от иллюзий относительно России. Мобилизация европейской оборонной промышленности происходит, но очень медленно.
Это тоже один из важнейших вопросов, который необходимо постоянно "раздувать". Хотя периодические сообщения об оборонном планировании, учениях и оценках потенциального конфликта НАТО вызывают тревогу, они также указывают на то, что российская угроза воспринимается всерьез и что многие союзники готовятся к ней.
Мы также должны постоянно отражать различные виды гибридных атак (наиболее известные из которых - пропагандистское и миграционное давление на восточной границе). Следует понимать, что их характер также будет меняться и это требует постоянного совершенствования возможностей наших ответственных служб.
Время, в котором мы живем, сложное, задача нашего поколения - защитить нашу независимость. Нас пытаются запугать, вызвать страх и неверие в свои силы и разрушить доверие к нашим друзьям. Это тоже часть гибридной войны. Не допустим этого, как не допустим легкомысленного отношения к национальной безопасности, будем укреплять ее нашей повседневной работой. Россия и Беларусь не изменятся в обозримом будущем, жить с этой угрозой, укреплять свою устойчивость и пережить это время будет непросто, но это можно сделать, и мы это сделаем.
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