Ринкевич об угрозе со стороны России: не будем пугаться и легкомысленно относиться к безопасности

Я определенно поддерживаю возможное прекращение экономических отношений со странами-агрессорами. Это не может быть сделано немедленно, но у страны достаточно инструментов и средств, чтобы сделать это на государственном уровне и создать общее понимание в регионе и Европе.

Работа в Сейме и правительстве по рассмотрению различных предложений продолжается, и я надеюсь, что вскоре она приведет к конкретным решениям. Не менее важным шагом является отключение стран Балтии от энергосистем России и Беларуси и подключение к европейской энергосистеме в начале следующего года.

Значительное увеличение финансирования сектора внутренних дел в ближайшие годы должно быть самоочевидным.

В дипломатической сфере ведется постоянная работа с союзниками по укреплению восточного фланга, оказанию поддержки Украине и избавлению от иллюзий относительно России. Мобилизация европейской оборонной промышленности происходит, но очень медленно.

Это тоже один из важнейших вопросов, который необходимо постоянно "раздувать". Хотя периодические сообщения об оборонном планировании, учениях и оценках потенциального конфликта НАТО вызывают тревогу, они также указывают на то, что российская угроза воспринимается всерьез и что многие союзники готовятся к ней.

Мы также должны постоянно отражать различные виды гибридных атак (наиболее известные из которых - пропагандистское и миграционное давление на восточной границе). Следует понимать, что их характер также будет меняться и это требует постоянного совершенствования возможностей наших ответственных служб.

Время, в котором мы живем, сложное, задача нашего поколения - защитить нашу независимость. Нас пытаются запугать, вызвать страх и неверие в свои силы и разрушить доверие к нашим друзьям. Это тоже часть гибридной войны. Не допустим этого, как не допустим легкомысленного отношения к национальной безопасности, будем укреплять ее нашей повседневной работой. Россия и Беларусь не изменятся в обозримом будущем, жить с этой угрозой, укреплять свою устойчивость и пережить это время будет непросто, но это можно сделать, и мы это сделаем.

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