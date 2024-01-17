Сотни авиарейсов отменены в Германии из-за непогоды; это может повлиять на сообщение с Латвией

Из-за погодных условий сегодня было отменено более 500 рейсов в аэропорту Франкфурта, самом загруженном в Германии, и более 250 рейсов в аэропорту Мюнхена. Также был закрыт аэропорт Саарбрюккен на западе Германии, а в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна и Бонна были задержки и отмены рейсов.

Рейсы в/из Латвии сегодня не отменены, но пассажирам следует ожидать, что рейсы могут задержаться.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic сообщила средствам массовой информации, что задержка рейсов в настоящее время связана с ограничениями полетов в аэропорт Франкфурта и на данный момент затронуты три рейса. Задержки рейсов из-за погодных условий - ледяного дождя - и, соответственно, ограниченной процедуры противообледенительной обработки составляют 30-50 минут.

airBaltic сообщает, что

в среду вечером запланированы дополнительные рейсы из Риги в Берлин, Гамбург, Мюнхен и обратно. На данный момент ограничений на эти рейсы нет, и ожидается, что они будут выполняться в соответствии с расписанием.

Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что прекратила движение поездов на нескольких маршрутах дальнего следования, а максимальная скорость высокоскоростных поездов ICE ограничена 200 километрами в час.

В то же время снег на западе и юге Германии стал причиной нескольких автомобильных аварий на обледенелых дорогах. В качестве меры предосторожности в среду закрыто большое количество школ и детских садов, а некоторые компании предложили сотрудникам возможность работать из дома.

Галерея: Снег в Германии

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