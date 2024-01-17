Как правильно отварить язык, чтобы он был мягким и вкусным?

Отваривать можно как свиной, так и говяжий язык: какой выбрать – дело вкуса.

Подготовительные работы

Первым делом язык надо тщательно промыть. При необходимости возьмите для чистки более жесткую щетку, поскольку язык шероховатый и освободить его, например, от песка, просто промыв под водой, бывает сложно. Можно также использовать нож, но будьте осторожны, чтобы не порезать внешнюю оболочку языка.

Чтобы продукт получился мягче и нежнее, перед приготовлением язык рекомендуется замочить в холодной воде примерно на 30–40 минут.

Как отваривать?



Тут есть три основных момента: снимать пену, использовать хорошие приправы и травы и не забыть в конце промыть язык холодной водой.

Как и в случае с любым другим мясом или костями, при кипячении языка на поверхности воды образуется пена, которую необходимо снять. Поэтому, хотя язык приходится варить довольно долго, на начальном этапе вам придется провести некоторое время на кухне, следя за кастрюлей.

Лавровый лист, душистый перец, лук, морковь, сельдерей и другие любимые травы и специи – обязательны при приготовлении языка. Каждый ингредиент повлияет на конечный результат – язык получится сочным, ароматным и с хорошим вкусом.

Язык отваривают довольно долго. Точное время зависит от размера субпродукта, но в среднем надо рассчитывать на два часа. Свиной язык готовится немного быстрее, чем говяжий. Однако не менее важным процессом, чем приготовление, является быстрое охлаждение уже отваренного языка. Это поможет быстро и качественно избавиться от шкуры на языке. Этот шаг - обязателен. После снятия шкуры нежное мясо можно использовать для каких-то блюд или просто есть кусочками.

Очищенный язык можно на какое-то время опять положить в бульон, чтобы он стал еще более ароматным.

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