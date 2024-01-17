Видео ⟩ Трагедия в Екабпилсе: при взрыве котла погиб человек

В 07:09 поступил вызов на улицу Виестура в Екабпилсе, где в двухэтажном общественном здании образовалось задымление, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в подвале здания горят вещи на площади 15 квадратных метров и наблюдается сильное задымление.

В результате осмотра здания был обнаружен погибший и выявлены повреждения. Спасательные работы на месте происшествия были завершены в 12:56.

В Государственной полиции агентству LЕТА сообщили, что в результате пожара погиб мужчина 1969 года рождения, сотрудник торгового центра.

Командир Екабпилсского отделения VUGD Дзинтарс Цвиликовскис подтвердил агентству LЕТА, что, вероятно, взорвался котел в торговом центре, а погиб работник, который занимался отоплением.

В результате взрыва обрушились ненесущие стены в подвале и сдвинулись панели в полу первого этажа, поэтому эксплуатация здания приостановлена.

Причины взрыва еще предстоит выяснить Государственной полиции, а здание осмотрят эксперты из строительного управления, чтобы определить степень ущерба и потенциальную опасность.

Работы на месте происшествия продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет Jēkabpils Laiks (на латышском языке)

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