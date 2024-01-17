По сообщению Букингемского дворца, на которое ссылается агентство AP, на следующей неделе Карл III пройдет курс лечения от увеличенной простаты. Гипертрофия простаты, обнаруженная у 75-летнего монарха, является "доброкачественной".

Карлу III поставили диагноз "увеличенная простата", "которую ежегодно диагностируют у тысяч мужчин", пояснили во дворце. "Он будет госпитализирован на следующей неделе". После этого король временно воздержится от публичных выступлений, чтобы восстановить силы.

Как сообщалось, принцесса Кэтрин, жена британского наследного принца Уильяма, только что перенесла операцию и, как ожидается, не будет участвовать в общественной жизни до конца марта. Ранее запланированная операция на брюшной полости прошла успешно, сообщила в среду британская королевская семья. После госпитализации на срок до двух недель принцесса продолжит выздоровление дома и, как ожидается, не возобновит публичные выступления до Пасхи.

Подробности о причине операции не разглашаются.

A statement from Buckingham Palace on the King’s health here. Charles has sought treatment for an enlarged prostate, a benign condition, and will attend hospital next week for a corrective procedure followed by a short period of recuperation pic.twitter.com/gnzpKs2tkj — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) January 17, 2024

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