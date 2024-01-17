В Латвии удвоилась заболеваемость гриппом

На прошлой неделе с симптомами острых инфекций верхних дыхательных путей к семейным врачам, участвующим в мониторинге, обратились 814 пациентов, 111 из которых был поставлен диагноз "грипп" на основании типичной клинической картины. Неделей ранее было диагностировано 56 случаев.

Случаи заболевания были зарегистрированы в Вентспилсе - 576,6 случая на 100 000 населения, Даугавпилсе - 221,8 на 100 000 населения, Риге - 188,0 на 100 000 населения, Елгаве - 98,6 на 100 000 населения, Гулбенском самоуправлении - 62,1 на 100 000 населения, Юрмале - 49,7 на 100 000 населения и Екабпилсском самоуправлении - 46,6 на 100 000 населения.

Самый высокий уровень заболеваемости на прошлой неделе был зафиксирован в возрастной группе от 5 до 14 лет. На прошлой неделе лабораторно был подтвержден 21 случай гриппа, 19 случаев гриппа типа А и два случая гриппа типа В.

Как отмечает Центр профилактике и контроля заболеваний (SPKC), рост заболеваемости гриппом отмечается во многих странах Европы.

В то же время в Латвии наблюдается небольшое снижение числа случаев заболевания Covid-19: 112 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 по сравнению со 138 неделей ранее. Всего было проведено 777 лабораторных тестов на SARS-CoV-2. В то же время число госпитализированных пациентов с Covid-19 немного увеличилось - со 106 до 118.

На предыдущей неделе 10 пациентов были госпитализированы с тяжелым течением болезни, тогда как неделей ранее их было семь. Было зарегистрировано 23 случая смерти пациентов с Covid-19 в возрастной группе 50 лет и старше, причем как минимум в трех случаях основным диагнозом был Covid-19.

Для вакцинации от Covid-19 в этом сезоне доступны вакцины Comirnaty Omicron XBB.1.5 компании Pfizer BioNTech и Nuvaxovid XBB.1.5 компании Novavax.

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