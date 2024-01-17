Видео ⟩ В системе госзакупок обнаружили продукцию из РФ. Торговцу грозит уголовная ответственность

Представители системы электронных закупок заявили, что о таком случае первым сообщило телевидение.

Система электронных закупок, или сокращенно EIS, была создана для того, чтобы государственные и муниципальные учреждения могли закупать стандартизированные предметы первой необходимости - начиная с компьютерной техники, лекарств, канцелярских товаров и заканчивая чаем. Видя, что заказывается товар, произведенный в Шри-Ланке, LTV заказала и несколько коробок чая. Однако при получении поставки выяснилось, что чай произведен в России, г. Санкт-Петербург.

Председатель правления LTV Ивар Приеде заявил, что торговец предоставил ложную информацию, поэтому товар будет отправлен обратно.

В информации о поставляемой продукции указывалось, что чай был произведен в Санкт-Петербурге спустя много времени после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Компания SIA Lanekss, поставившая продукцию, выиграла открытый тендер на право поставок продуктов питания участникам системы EIS, однако сегодня сотрудники предприятия воздержались от комментариев под предлогом занятости.

Поставщики товаров EIS письменно предупреждены о европейском регулировании, которое применяется к госзакупкам, и в нем говорится, что покупать товары из России запрещено.

С момента принятия постановления в апреле 2022 года это первый случай, когда компанию при госзакупках поймали на поставке товаров российского производства.

Видео: Сюжет передачи LTV (на латышском языке)

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