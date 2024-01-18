Утром в четверг снег и гололед осложняют движение на дорогах по всей Латвии

Заснеженные участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия передвижения, к работам по содержанию дорог привлечены 112 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs, сообщает агентство LETA.

Осложнены условия передвижения по главным автодорогам страны: на Таллинском шоссе (А1), на Видземском шоссе (А2), на Валмиерском шоссе (А3), на Рижских окружных дорогах (А4 и А5), на Даугавпилсском шоссе (А6), на Бауском шоссе (А7), на Елгавском шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9), на Вентспилсском шоссе (А10), на автодороге Лиепая - граница Литвы (Руцава) (А11), на Резекненском шоссе (А12), на автодороге границы России (Гребнева) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы - Медуми (А13), на Даугавпилсской окружной дороге (А14), на Резекненской окружной дороге (А15) и на автодороге Тинужи - Кокнесе (Р80).

На региональных автодорогах движение осложнено по всей стране.

Зимой на дороге может быть как снег, так и гололед. Во время снегопада на главных дорогах может быть до шести сантиметров снега, на менее загруженных асфальтированных дорогах - до 10 сантиметров. Как бы качественно не велись работы, Latvijas autoceļu uzturētājs не может полностью устранить зиму, отмечают на предприятии.

Водителям стоит быть особенно внимательными, выбирая соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая безопасную дистанцию до движущихся впереди транспортных средств.

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