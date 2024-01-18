Почти половина взрослых страдает от акне. Как избавиться?

В последние годы больной темой стало здоровье кожи, ведь половина взрослых страдает от акне в той или иной форме, и еще 10% - от атопического дерматита. А уж сухость кожи и вовсе привычная проблема в отопительный сезон. Специалист по питанию и преподаватель РСУ Ксения Андриянова рассказывает, как решить эти проблемы.
"Проблемы с кожей - это результат многих факторов. Один из них, о котором мы часто забываем - это питание. Лечение - это не только в кабинете у врача, но и в тарелке! В частности, важно позаботиться о достаточном количестве в рационе омега-3 кислот, способствующих уменьшению акне, атопического дерматита и гиперпигментации. А восполняются запасы омега-3 просто - включением в рацион рыбы и морских продуктов в достаточном количестве", - рассказывает Ксения Андриянова.
"Проблемы с кожей существенно снижают качество жизни. Люди чувствуют не только физический, но и эмоциональный дискомфорт, ведь акне и атопический дерматит (красные шелушащиеся и зудящие пятна) проявляются главным образом на лице. Многим кажется, что это редкие заболевания, и напрасно: в западном мире от акне страдает порядка половины взрослых, причем чаще женщины, а от атопического дерматита (далее - АД) - до 10% взрослых и 15-30% детей", - отмечает специалист.
Помочь улучшить состояние кожи может приведение в порядок своего рациона - в сочетании с компетентным лечением, если речь идет о заболеваниях. Если же речь идет просто о сухости из-за отопления, дорогие крема вам не нужны - достаточно привести в порядок рацион, ведь последние исследования показывают: существенно улучшить состояние кожи может такая простая вещь, как достаточный уровень омега-3 в организме. Однако в среднем латвийцы употребляют 10 граммов рыбы и морских продуктов в день. В неделю это 70 г, а должно быть минимум 360 г. В 5 раз меньше, чем нужно!
При этом свыше трети (37%) латвийцев считают, что получают достаточно омега-3 вместе с продуктами питания, поэтому не задумываются о дополнительном приеме рыбьего жира или увеличении доли рыбы в рационе. Также, как правило, люди связывают пользу рыбьего жира с иммунитетом, здоровьем сердца, мозга, но никогда не задумываются о его пользе практически для крупнейшего органа нашего тела - кожи: 46% латвийцев знают, что кислоты омега-3 важны для иммунитета, 27% знают о их важности для мозга и ментальных способностей, но лишь 10% и 15% соответственно знают о позитивном влиянии на повышенное давление и риск инсульта и инфаркта.
С какими кожными недугами помогает справиться рыбий жир?
- Экзема, или атопический дерматит, вызывающий зуд и шелушение. При этом кожа иногда трескается и кровоточит.
- Акне - прыщи и кисты, часто очень болезненные.
- Гиперпигментация - темные участки кожи, которые появляются в результате повышенной выработки меланина. Существует множество причин гиперпигментации, в том числе:
- гормональные изменения
- ультрафиолетовое облучение
- старение
- травмы кожи
- лекарственные препараты, вызывающие чувствительность к солнечному свету.
Как работает рыбий жир?
Кислоты EPA и DHA, содержащиеся в рыбьем жире, подавляют воспалительные процессы, что благоприятно сказывается на состоянии кожи. Есть доказательства, что они также уменьшают зуд, связанный с сухостью кожи - это актуально и тем, кто страдает от АД, и тем, у кого акне. Небольшое, но достоверное исследование показало, что прием омега-3 уменьшает угревую сыпь в течение 10 недель.
"Что касается гиперпигментации, то механизм воздействия омега-3 следующий: он может минимизировать раневые инфекции и ускорить заживление, что полезно в случаях гиперпигментации, вызванной травмой кожи. Он также препятствует выработке меланина и эффективно подавляет воспаления, полученные под воздействием ультрафиолета (солнечные ожоги, загар), которые очень характерны для латвийцев, ведь мы частенько пренебрегаем лосьонами от солнца", - поясняет преподаватель РСУ.
Откуда получать омега-3?
Если в новом году вы стремитесь к здоровой коже, начните не с дорогого крема или платного визита к дерматологу, а с упорядочивания своего питания. Высокое содержание омега-3 можно найти в любой жирной рыбе - речь не обязательно должна быть о дорогостоящих ее видах, например:
- макрель,
- селедка (свежая, не в маринаде),
- животики лососины или форели (обычно идут в уху),
- скумбрия,
- анчоусы (из них производится высококачественный рыбий жир, поскольку в такой маленькой рыбке нет тяжелых металлов и других вредных веществ).
Если вы знаете, что не сможете ввести в рацион 300 граммов рыбы, которую будете употреблять еженедельно, выберите другой источник жирных кислот омега-3.
"Так как в день нужно употреблять 1000 мг омега-3, в аптеках советую искать рыбий жир с наибольшей концентрацией ценных веществ. К сожалению, мы часто выбираем препараты, исходя из их стоимости, а не пользы. Но, чтобы был положительный эффект, мало просто выпить витаминку - нужно принять необходимое количество кислот EPA и DHA. Выбирайте рыбий жир с максимально возможной концентрацией EPA и DHA (а на этот фактор, согласно опросу Norstat[9], обращает внимание лишь 12% латвийцев, тогда как 22% выбирают либо самый известный бренд, либо самый дешевый продукт), чтобы одной таблетки или ложки, а то и половины хватало, чтобы получить нужную дозу полезных веществ, а то я встречала препараты, в которых содержится так мало омега-3, что нужно принимать 10 капсул в день, чтобы получить необходимую норму", - комментирует преподаватель РСУ.
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