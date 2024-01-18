Почти половина взрослых страдает от акне. Как избавиться?

"Что касается гиперпигментации, то механизм воздействия омега-3 следующий: он может минимизировать раневые инфекции и ускорить заживление, что полезно в случаях гиперпигментации, вызванной травмой кожи. Он также препятствует выработке меланина и эффективно подавляет воспаления, полученные под воздействием ультрафиолета (солнечные ожоги, загар), которые очень характерны для латвийцев, ведь мы частенько пренебрегаем лосьонами от солнца", - поясняет преподаватель РСУ.

Откуда получать омега-3?

Если в новом году вы стремитесь к здоровой коже, начните не с дорогого крема или платного визита к дерматологу, а с упорядочивания своего питания. Высокое содержание омега-3 можно найти в любой жирной рыбе - речь не обязательно должна быть о дорогостоящих ее видах, например:

"Так как в день нужно употреблять 1000 мг омега-3, в аптеках советую искать рыбий жир с наибольшей концентрацией ценных веществ. К сожалению, мы часто выбираем препараты, исходя из их стоимости, а не пользы. Но, чтобы был положительный эффект, мало просто выпить витаминку - нужно принять необходимое количество кислот EPA и DHA. Выбирайте рыбий жир с максимально возможной концентрацией EPA и DHA (а на этот фактор, согласно опросу Norstat[9], обращает внимание лишь 12% латвийцев, тогда как 22% выбирают либо самый известный бренд, либо самый дешевый продукт), чтобы одной таблетки или ложки, а то и половины хватало, чтобы получить нужную дозу полезных веществ, а то я встречала препараты, в которых содержится так мало омега-3, что нужно принимать 10 капсул в день, чтобы получить необходимую норму", - комментирует преподаватель РСУ.