Так ли выгодны акционные продукты? PTAC оценил манипуляции с упаковкой

Тенденция снижать объем упаковки и вес нетто наблюдается уже несколько лет. Особенно ярко это видно в сегменте молочных продуктов: с объема один литр они вначале "похудели" до 950 мл, а дальше покатились по наклонной, пачки же с полноценных 200 граммов вдруг потеряли в весе до 180 или даже 175.



На основании мониторинга, проведенного в конце прошлого года, специалисты PTAC пришли к выводу, что у некоторых видов молочной продукции вес нетто отличается при том, что упаковка выглядит одинаково. Более того, бывает, что в визуально большей упаковке вес "чистого продукта" меньше, чем в той, которая на первый взгляд выглядит маленькой.



Акционные же цены зачастую не отражают действительно наиболее выгодное ценовое предложение по причине все тех же манипуляций с упаковкой. Якобы дешевая "акционная" пачка, если пересчитать стоимость чистого продукта в евро за кг или литр, бывает дороже, чем стоящий рядом товар без акции. Так что, по мнению экспертов PTAC, покупатели могут быть введены в заблуждение относительно количества товара и реальной цены.