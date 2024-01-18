Так ли выгодны акционные продукты? PTAC оценил манипуляции с упаковкой

Центр по защите прав потребителей (PTAC) провел мониторинг пищевых продуктов и выяснил, не вводят ли производители в заблуждение покупателей, манипулируя с упаковкой и весом нетто?
Тенденция снижать объем упаковки и вес нетто наблюдается уже несколько лет. Особенно ярко это видно в сегменте молочных продуктов: с объема один литр они вначале "похудели" до 950 мл, а дальше покатились по наклонной, пачки же с полноценных 200 граммов вдруг потеряли в весе до 180 или даже 175.
На основании мониторинга, проведенного в конце прошлого года, специалисты PTAC пришли к выводу, что у некоторых видов молочной продукции вес нетто отличается при том, что упаковка выглядит одинаково. Более того, бывает, что в визуально большей упаковке вес "чистого продукта" меньше, чем в той, которая на первый взгляд выглядит маленькой.
Акционные же цены зачастую не отражают действительно наиболее выгодное ценовое предложение по причине все тех же манипуляций с упаковкой. Якобы дешевая "акционная" пачка, если пересчитать стоимость чистого продукта в евро за кг или литр, бывает дороже, чем стоящий рядом товар без акции. Так что, по мнению экспертов PTAC, покупатели могут быть введены в заблуждение относительно количества товара и реальной цены.
Директор PTAC Байба Витолиня подчеркивает, что, предлагая товар потребителям, продавец обязан указывать как цену за конкретную упаковку, так и цену за вес (объем) продукции. И чтобы у человека не было заблуждений по поводу выгоды той или иной покупки, надо подходить к вопросу вдумчиво. "Мы призываем каждого выработать привычку при совершении покупок сравнивать цену за килограмм или литр, поскольку визуальное оформление продукта может ввести в заблуждение относительно фактического количества в упаковке и цены", - говорит Б. Витолиня.
Мониторинг пищевых продуктов PTAC проводился в конце 2023 года, оценивалось указание цены за единицу продукции для разных упаковок, а также выяснялось, не получают ли потребители, которым в упаковках визуально одинакового размера предлагается разное количество продуктов, ложное представление об истинном количестве продукта и выгодности такой покупки.
В ходе мониторинга оценивались несколько видов товаров, в том числе сливки, сливочное масло, творог, плавленые сырки, молоко/кефир/йогурт, чаи, шоколадные изделия, рыбная продукция и консервы.
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