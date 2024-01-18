Замены не найдено: зимой улицы продолжат посыпать солью

Главным аргументом против использования гранитной крошки является высокая стоимость материала и то, что он эффективен только когда температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов.

Обязательные правила Рижской думы предусматривают, что проезжие части и остановки должны регулярно посыпаться солью, в то время как тротуары - только в случае гололедицы.

В остальных случаях обрабатывать солью покрытие тротуара нельзя. А значит, уже сейчас применение соли в городской среде ограничивается, пояснил на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике и.о. директора департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Янис Вайводс.

Что касается проезжих частей, то в 2012 и 2020 годах самоуправление изучало альтернативные варианты противоскользящих материалов, но признало, что ни в Латвии, ни за рубежом реагента против обледенения, равноценного соли, сейчас нет.

Что касается гранитной крошки, то она эффективна, начиная от минус 6 градусов, а лучше всего - от минус 10 градусов.