Российские компании массово покидают Кипр; магазины одного предприятия работают и в Латвии

Более 10 российских компаний с "большим объемом работ в своем секторе" решили покинуть юрисдикцию Кипра, сообщает местное издание Phileleftheros. Ожидается, что в будущем за ними последуют и другие.
Компании предпочли перебраться с Кипра в "особые административные округа" России - например, на остров Октябрьский в Калининградской области или остров Русский в Приморской области - или же в "дружественные страны", например, в Казахстан.
Бегство крупных бизнес-игроков из некогда популярной оффшорной юрисдикции началось после того, как правоохранительные органы Кипра начали расследовать случаи обхода санкций, а активностями российских миллиардеров на Кипре заинтересовалось ФБР.
15 января TCS Group Holding, являющаяся дочерней компанией Tinkoff Bank, подтвердила переезд с Кипра в Россию. Группа будет зарегистрирована в Приморской области, и процедура перехода завершится в первом квартале 2024 года.
Кроме того, решение о переезде с Кипра в Россию приняли акционеры группы "Эталон". Компания - один из крупнейших девелоперов недвижимости, она будет перерегистрирована в Калининградской области. На острове Октябрьский уже зарегистрированы такие предприятия, как United Medical Group и связанные с "Роснефтью" Negard Holding Limited и Bradinar Holding Limited.
Торговец Fix Price Group отдал предпочтение Казахстану, так как это государство входит в список трех крупнейших рынков компании - здесь открыто 262 магазина и работает 1600 сотрудников. Кроме того, акции Fix Price котируются на Астанинской бирже. Магазины этой группы работают и в Латвии.
Кроме того, с Кипра уйдет крупнейшая компания по железнодорожным и городским перевозкам в странах СНГ "Трансмашхолдинг", а также частная логистическая компания Globaltrans (обе перебрались в Объединенные Арабские Эмираты).
Уход российских компаний с Кипра связан с прибытием на остров агентов ФБР. Как сообщает The Guardian, они прибыли вместе с чиновниками службы по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, чтобы помочь местным правоохранительным органам бороться с обходом санкций.
Правоохранительные органы Кипра еще весной прошлого года начали расследовать связь России с бизнес-средой Кипра, заведя 29 уголовных дел. Это произошло после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, которые скрывали свои активы в миллиарды долларов. Среди этих лиц были и миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов.
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