Российские компании массово покидают Кипр; магазины одного предприятия работают и в Латвии

Компании предпочли перебраться с Кипра в "особые административные округа" России - например, на остров Октябрьский в Калининградской области или остров Русский в Приморской области - или же в "дружественные страны", например, в Казахстан.

Бегство крупных бизнес-игроков из некогда популярной оффшорной юрисдикции началось после того, как правоохранительные органы Кипра начали расследовать случаи обхода санкций, а активностями российских миллиардеров на Кипре заинтересовалось ФБР.

15 января TCS Group Holding, являющаяся дочерней компанией Tinkoff Bank, подтвердила переезд с Кипра в Россию. Группа будет зарегистрирована в Приморской области, и процедура перехода завершится в первом квартале 2024 года.

Кроме того, решение о переезде с Кипра в Россию приняли акционеры группы "Эталон". Компания - один из крупнейших девелоперов недвижимости, она будет перерегистрирована в Калининградской области. На острове Октябрьский уже зарегистрированы такие предприятия, как United Medical Group и связанные с "Роснефтью" Negard Holding Limited и Bradinar Holding Limited.