Липину интересно ⟩ Набирающий популярность блогер Victor Logic: не любит Латвию, женщин и логику

Из восьми человек в ролике шесть уверенно говорят: "В России". Еще одна девушка говорит, что в Латвии - из-за "данной ситуации", видимо, имея в виду войну в Украине. Но на уточняющий вопрос Виктора: "А если бы все было нормально?" - радостно говорит: "Конечно, в России". И только один молодой человек отвечает, что в Латвии, правда, уточняя, что речь идет о членстве в Евросоюзе.

Один из опрошенных уточняет, что в Латвии мало перспектив, потому что "у нас одни старики". В контексте сравнения с Россией это очень забавно.

Минутка фактчекинга

По данным официального статистического портала Латвии - доля пенсионеров в нашей стране в 2021 году составляла 20,8% от всего населения.

По данным LV portāls - в 2022 году эта доля приблизилась к 22%.

В России, по данным Пенсионного фонда России, на 1 января 2022 года проживало 42 миллиона пенсионеров. По данным Федеральной службы государственной статистики России, в стране на тот момент проживало чуть менее 147 миллионов человек.

Значит, доля пенсионеров в России составляет 28,5% - по самым оптимистичным оценкам, не учитывая количество людей рабочего возраста, которые покинули страну или были мобилизованы за последние два года.

Из чего следует, что процентуально в России куда больше "стариков", чем в Латвии.