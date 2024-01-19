Липину интересно ⟩ Набирающий популярность блогер Victor Logic: не любит Латвию, женщин и логику

На поле русскоязычных блогеров из Латвии пополнение - популярность набирает тиктокер Victor Logic. К сожалению, делает он это роликами с очень сомнительным посылом и идеями. Давайте же поможем Виктору и поищем огрехи в его логике.
Viktor Logic
- Латвийский блогер;
- Ведет TikTok (36 тысяч подписчиков), Instagram (8,9 тысячи подписчиков), YouTube (715 подписчиков);
- Видео в TikTok собрали более 3 миллионов лайков, большинство видео набирают несколько сотен тысяч просмотров, некоторые даже больше миллиона;
- Первое видео в TikTok выпустил 30 апреля 2023 года;
- Описание в соцсетях: "Общаюсь с людьми/Делюсь мыслями";
- Основные темы роликов - проблемы Латвии, русскоязычное население Латвии, критика феминизма.
Не любит женщин
Давайте начнем с махрового сексизма Виктора. И нет, я не преувеличиваю. Вот буквально последний ролик Виктора (на момент написания статьи).
@viktorlogic Не позорьтесь пацаны! #предложение #свадьба #рига ♬ оригинальный звук - Viktor Logic 💯
Проговорим еще раз - вставать на колено, прося руку и сердце у своей любимой девушки, это быть подкаблучником.
Вообще, страх казаться подкаблучником, судя по всему, один из главных у Виктора. Он даже выделяет пять признаков того, что вы подкаблучник. Давайте же их запишем - слово в слово, как говорит Виктор!
- Ты постоянно таскаешь ее бабскую сумку;
- После того как ты поссал, ты все равно опускаешь стульчак унитаза;
- Ты разрешаешь ей тусоваться в клубе со своими подругами;
- Ты постоянно ей даришь цветы или дорогие подарки, чтобы загладить свою вину;
- Она всегда с тобой спорит, и, как правило, ты ей потом уступаешь.
Давайте так. Я не буду уходить в детали и обсуждение того, что сам термин "подкаблучник" - крайне сомнительный. Так что просто отмечу пару моментов, которые мне кажутся омерзительно сексистскими.
Во-первых, оцените лексику. Сумка не женская, а "бабская". В туалете мужики не писают, а "ссут". Ну и мое любимое - "разрешаешь тусоваться".
Я не знаю, как принято в отношениях у Виктора - он о своей личной жизни не распространяется (кроме двух фотографий женских поп у себя в Instagram), но, вообще-то, два взрослых человека не могут "разрешить" что-то друг другу. Взрослые люди договариваются и обсуждают.
А во-вторых, хочу детально разобрать четвертый пункт. Для начала мне нравится, что цветы и дорогие подарки идут через запятую. Ну, знаете, когда не можешь решить, что подарить девушке на день рождения - ромашки или айфон.
Ну и вот это "постоянно даришь", чтобы "загладить вину". Значит, вина константная, раз ее нужно постоянно заглаживать? Как насчет того, чтобы делать выводы из своих действий и не быть "постоянно виноватым"?
В целом у Виктора есть четкое потребительское отношение к женщинам. Вот, например, ролик под прекрасным названием "Мужчины предпочитают девушек посвежее".
@viktorlogic Мужчины предпочитают девушек посвежее #латвия #рига #иманта #русскиемужчины ♬ оригинальный звук - Viktor Logic 💯
В нем Виктор спрашивает: стали бы парни встречаться с девушкой, у которой было пять парней? Все опрошенные против, один даже заявляет, что зачем ему та, с которой было "полгорода" (уж не знаю, в каком мире пять парней - это полгорода).
А начинал Виктор, вообще, с серии роликов, где спрашивал, кто умнее - мужчины или женщины. Вне зависимости от ответа он просил назвать известную умную женщину. От этого вопроса отчего-то все впадали в ступор. Единственный ответ, которые был получен за три видео - "Вайра Вике-Фрейберга".
Особенно "порадовал" мужчина на этом видео, который не смог назвать известную умную женщину, а на просьбу назвать известного умного мужчину сходу сказал: "Путин". А то ж. Самый умный известный мужчина.
И, опять-таки, если я не прав и Виктор не сексист, то почему автор роликов не посчитал нужным ознакомить зрителей с примерами умных известных женщин. Возможно, он сам не знает? Тогда надо помочь.
Виктор, если вы вдруг читаете эту статью, записывайте: Ада Лавлейс, Мария Кюри, Хеди Ламарр (благодаря ее изобретениям сейчас работает Wi-Fi, с помощью которого Виктор распространяет свой сексизм). Это так, первые три из головы.
Нужны современные? Извольте.
В искусстве: писательница Светлана Алексиевич, режиссеры София Коппола, Грета Гервиг, Хлоя Чжао, художница Марина Абрамович.
В политике: вице-президент США Камала Харрис, экс-премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, Светалана Тихановская, Юлия Навальная. Ну и Вайра Вике-Фрейберга, разумеется.
В бизнесе: бывшая CEO YouTube Сьюзен Воджитски - занимала этот пост дольше всех в истории; президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди - второй по успешности кинопродюсер после Стивена Спилберга; бизнесвумен Марта Стюарт.
Продолжить? И это я пользовался Google, только чтобы проверить правописание некоторых имен.
И после всех этих роликов, где ценность женщины оценивается в количестве ее сексуальных партнеров, а сам Виктор не может вспомнить ни единой известной умной женщины, у него еще хватает наглости выпускать ролик про то, что феминизм не нужен.
@viktorlogic Если женщинам можно платить меньше, зачем тогда, работодателю брать на работу мужчин? #феменизм #женскиеправа ♬ оригинальный звук - Viktor Logic 💯
Виктор, феминизм нужен, в том числе и для того, чтобы в ваших роликах как можно больше людей могли бы назвать умных известных женщин. А не чтобы как сейчас.
Не любит логику
В целом у Виктора наблюдаются сложности с построением логических связей. Взять то же видео про феминизм. В нем он утверждает, что у женщин и так больше прав, чем у мужчин, потому что: "вам не нужно служить в армии, вас пускают бесплатно в ночные клубы, мужики платят за вас в ресторанах".
Класс. Бесплатно ходить по ночным клубам и не платить в ресторанах - вот она вершина мечтаний.
Почему-то в своем ролике Виктор абсолютно не учитывает статистику насилия над женщинам, долю изнасилований и сексуальных домогательств, отмахивается от разницы в зарплатах. Конечно, если видеть только пони и бабочек - то женщинам шикарно живется.
Еще отличный пример построения логических цепочек от Виктора. В этом видео он спрашивает, в чем женщины лучше мужчин. Девушка отвечает: "В готовке". Тогда Виктор просит назвать известного шеф-повара-женщину и известного шеф-повара-мужчину. Его собеседница может вспомнить только Гордона Рамзи. "Ну и кто лучше в готовке", - спрашивает Виктор. "Мужчины", - признает девушка.
Даже не заходя на поле, что значит быть "лучше в готовке" и как вообще можно сравнивать умения целых гендеров (а это миллиарды людей), нужно отметить, что Виктор путает известность и качество. То, что девушка сходу смогла назвать только Гордона Рамзи, само по себе не делает его хорошим поваром (хотя он таким, судя по всему, является). Это лишь значит, что его телевизионные шоу стали достаточно популярными.
Условно говоря, мультфильм "Миньоны" более известен, чем мультфильм "Ведьмина служба доставки". Но будет глупо утверждать, что Illumination делают картины лучше, чем Хаяо Миядзаки.
Но уйдем от гендерных вопросов, логика у Виктора проседает и в других темах.
Вот, например, здесь он заявляет, что когда станет президентом (оцените это уверенное "когда"), то сделает так, чтобы у каждого человека был свой "личный бесплатный участок земли, где он сможет делать и строить все, что он захочет".
@viktorlogic Когда я стану президентом #президент #земля #россия #латвия ♬ оригинальный звук - Viktor Logic 💯
Собственно, эта идея вызывает множество вопросов. Ведь земля в Латвии разная. Кому-то достанется удобный клочок для маленькой фермы недалеко от Риги, а кому-то - болотистая местность в Науйенской волости или лес под Тервете. Как будем выбирать, кому что?
Да и о каком размере земли идет речь? Если мы уберем площадь городов (а я надеюсь, Виктор не собирается дарить кому-то пустое побережье Балтийского моря, а кому-то - комплекс небоскребов в Иманте) и то, что уже кому-то принадлежит, то на самом деле остается не так уж много земли.
А что будет с той землей, которая уже кому-то принадлежит? Отбираем, чтобы у всех клочки были одинаковые? Или просто будем жить с разными площадями? Так тоже вроде обидно.
В целом Виктор любит предлагать достаточно тоталитарные идеи. Вроде запрета на высокие цены в аэропорту (забудем о свободном рынке) или принудительного кодирования от алкоголя тех, кто "не умеет пить" (перечисление проблем с этой идеей заняло бы еще абзацев 5-6).
Иногда непонятно, Виктор не умеет строить логические цепочки или у него просто не хватает данных.
Например, в этом видео он пытается уверить, что в Европе самый распространенный язык - русский. Ведь часть России (и достаточно большая) входит в Европу, а "на английском говорят только в Великобритании".
Здесь мы на минутку задержимся. Ведь технически Виктор прав. В Европе как в части света действительно русский язык самый распространенный. Но только в качестве родного. А вот знают русский язык в Европе 160 млн человек. Много. Но меньше, чем английский (260 млн), немецкий (210 млн) или французский (170 млн).
Ну а дальше Виктор предлагает проверить популярность английского, зайдя "на районе" во Франции, Италии или Испании и попросив по-английски что-то купить.
Видимо, Виктор предполагает, что в этих странах фразы "Can I buy this?" и "How much?" останутся неведомым шифром. Зато "Можно я куплю?" и "Сколько стоит?" любой Пьер и Пабло сходу переведут!
А здесь он искренне удивляется, зачем говорить "Слава Украине!" или "Слава России!". Ведь так страну не прославляют - надо объяснить, чем именно славна твоя страна.
Виктор, не знаю, как вы так успешно защищались от новостной повестки последних двух лет, но "Слава Украине!" - это не про прославление Украины как страны. Это приветствие тех, кто поддерживает Украину в войне против России. И ответ "Героям слава!" - это про защитников Украины, не нужно каждый раз просить объяснять, чем именно славны эти герои.
А что касается того, что эти слова не могут "повлиять на что-то", то повлиять, может, и нет. Но ведь и "Будь здоров!" после того, как кто-то чихнул, говорят не для того, чтобы действительно исцелить его от всех болезней.
"Слава Украине! - Героям слава!" - это моральная поддержка тех, кто сейчас находится в Латвии и не может вернуться к себе домой из-за страшной войны, которая там происходит.
Не любит Латвию
Этот подзаголовок - это не мои домыслы, если что. Вот пост самого Виктора из его Instagram.
Итак, когда мы поняли, что Виктору в Латвии не нравится ничего, кроме моря, у его роликов в TikTok появляется забавный контекст.
Вот, например, ролик от 6 января (снятый, судя по листве, явно раньше). В нем Виктор опрашивает людей на улице, в какой стране больше возможностей: в Латвии или в России.
Из восьми человек в ролике шесть уверенно говорят: "В России". Еще одна девушка говорит, что в Латвии - из-за "данной ситуации", видимо, имея в виду войну в Украине. Но на уточняющий вопрос Виктора: "А если бы все было нормально?" - радостно говорит: "Конечно, в России". И только один молодой человек отвечает, что в Латвии, правда, уточняя, что речь идет о членстве в Евросоюзе.
Один из опрошенных уточняет, что в Латвии мало перспектив, потому что "у нас одни старики". В контексте сравнения с Россией это очень забавно.
Минутка фактчекинга
По данным официального статистического портала Латвии - доля пенсионеров в нашей стране в 2021 году составляла 20,8% от всего населения.
По данным LV portāls - в 2022 году эта доля приблизилась к 22%.
В России, по данным Пенсионного фонда России, на 1 января 2022 года проживало 42 миллиона пенсионеров. По данным Федеральной службы государственной статистики России, в стране на тот момент проживало чуть менее 147 миллионов человек.
Значит, доля пенсионеров в России составляет 28,5% - по самым оптимистичным оценкам, не учитывая количество людей рабочего возраста, которые покинули страну или были мобилизованы за последние два года.
Из чего следует, что процентуально в России куда больше "стариков", чем в Латвии.
Я этим фактчекингом занимаюсь только потому, что Виктор себя таким не утруждает. Зато, как только в предыдущем видео девушка заявила, что в Украине высокие зарплаты, на экране сразу появилась надпись, что средняя зарплата в Украине составляет 400 евро.
Справедливости ради надо признать, что в других подобных видео (скажем, здесь или здесь) подобного единения нет. Но почему-то даже там уточняющих вопросов удостаиваются только те, кто выбирает Латвию. Особенно порадовал молодой человек, который неуверенно сказал: "В России, ну как, тирания, тоталитаризм. Это если верить всем этим..." - и Виктор, усмехнувшись, поддакивает: "...нашим латвийским новостям".
Ну да, ведь о признаках тоталитаризма в России рассказывают только в латвийских новостях. Остальной мир считает, что там демократия, разумеется.
***
В одном из своих роликов Виктор перечисляет пять причин, почему "многие думают, что я ублюдок". И пятая из них звучит так: "Живя в Латвии, всегда стараюсь говорить только по-русски".
Мне далеки идеалы Лианы Ланги и прочих "дерусификаторов", но говорить исключительно по-русски в Латвии - это хамство, вообще-то. Русский язык - иностранный. Да, его многие знают по историческим причинам. Но предполагать заранее и даже ожидать, что тебя поймут на нем - отвратительное самомнение. Как раз из тех, что называют "имперскостью".
И вот главная причина, по которой я пишу эту статью. Ведь можно сказать: "Ну подумаешь, в интернете кто-то не прав, а ты тут развел текст на столько слов".
К сожалению, судя про просмотрам и лайкам, мысли, которыми делится Виктор, многим кажутся чем-то логичным и правильным. Сколько парней, посмотрев на молодого и спортивного Витю с поставленной речью, решат, что и правда - умных женщин не бывает, и они не должны ходить по ночным клубам?
Сколько русскоязычных станут думать, что не говорить на латышском в Латвии - это круто и правильно?
Даже в своих позитивных посылах - а единственное, что мне кажется правильным и полезным в роликах Виктора, так это его антиалкогольная позиция - блогер уходит в какие-то тоталитарные дали, предлагая насильно кодировать людей.
Поэтому я написал эту статью не столько для того, чтобы пройтись по блогеру Viktor Logic, а, скорее, чтобы еще раз высказать вещи, которые кажутся очевидными, но которые, видимо, стоит проговаривать.
Умные женщины существуют. Вежливое и уважительное отношение к партнеру не является постыдным. Живущим в Латвии нужно уметь говорить по-латышски. А логика - это умение делать выводы из фактов, а не просто уверенное высказывание странных мыслей.
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