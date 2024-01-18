Что происходит с мясом, не распроданным на Центральном рынке?

Как рассказала представитель ООО Rīgas nami Даце Прейса, на каждый продукт имеется карточка с информацией, когда животное было забито, какова страна происхождения мяса, а также с другими важными сведениями.

Если в течение одного дня продукцию не удается продать, она ночь хранится в холодильниках.

По истечении срока годности мясо поступает в утилизационный морозильник.

В передаче рассказали, что нераспроданная продукция перерабатывается во вторичные продукты и на выходе получается, к примеру, компост, биогаз или зола.

Подробности - в сюжете.

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