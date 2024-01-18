Уменьшились риски, что Россия выведет из строя электростанции в Нарве

"В настоящее время разработаны аварийные решения, которые будут задействованы в случае падения уровня воды. Мы не можем разглашать подробности, но эти решения полностью готовы и работают", - сказал ERR представитель государственного энергетического концерна Eesti Energia.

Постоянное решение по обеспечению электростанций охлаждающей водой было завершено в ноябре прошлого года.

До сих пор считалось возможным, что Россия может остановить работу сланцевых электростанций в Нарве, открыв шлюзы Нарвского водохранилища и понизив тем самым уровень воды в реке Нарва, чтобы электростанции не получали достаточно воды для охлаждения.

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