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Уменьшились риски, что Россия выведет из строя электростанции в Нарве

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Электростанции в Нарве
Электростанции в Нарве Фото: Shutterstock

В Нарве создано решение для постоянного снабжения сланцевых электростанций охлаждающей водой, а это означает, что Россия больше не сможет принудительно останавливать станции, открывая шлюзы  плотины Нарвского водохранилища, сообщает эстонская общественная телекомпания ERR.

"В настоящее время разработаны аварийные решения, которые будут задействованы в случае падения уровня воды. Мы не можем разглашать подробности, но эти решения полностью готовы и работают", - сказал ERR представитель государственного энергетического концерна Eesti Energia.

Постоянное решение по обеспечению электростанций охлаждающей водой было завершено в ноябре прошлого года.

До сих пор считалось возможным, что Россия может остановить работу сланцевых электростанций в Нарве, открыв шлюзы Нарвского водохранилища и понизив тем самым уровень воды в реке Нарва, чтобы электростанции не получали достаточно воды для охлаждения.

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