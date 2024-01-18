Драка подростков в Иманте: против двух подозреваемых возбуждено уголовное дело

5 мая 2023 года в Государственную полицию поступил в Иманту, где несколько подростков избивали своего сверстника. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, пострадавший подросток 2009 года рождения и очевидцы находились рядом, а нападавшие уже покинули место происшествия.

Правоохранители начали расследование, в результате которого все причастные подростки были идентифицированы и доставлены в отделение полиции.

Выяснилось, что двое нападавших достигли 14-летнего возраста, поэтому их можно привлечь к уголовной ответственности, однако четверо подростков на момент совершения преступления были малолетними детьми. Они применили физическое насилие в отношении мальчика 2009 года рождения. Следует отметить, что потерпевший не был знаком с нападавшими. И на него напали в присутствии нескольких очевидцев.

В связи с происшествием полиция возбудила уголовное дело за хулиганство. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

12 января 2024 года материалы в отношении четырех лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, были выделены и направлены в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер воспитательного характера.

В отношении двух лиц уголовные дела были направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования за хулиганские действия в отношении несовершеннолетнего.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!