Видео ⟩ Отец избитого в Иманте подростка: Это может изменить его жизнь

В пятницу, 5 мая, несколько молодых людей ходили по улицам Иманты с намерением физически расправиться с несколькими подростками, с которыми ранее вспыхнул конфликт. Те, спасаясь от обидчиков, укрылись в квартирах одного из жилых домов, однако одному из них скрыться не удалось. Отец пострадавшего мальчика рассказал передаче Degpunktā о состоянии сына.
Жительница Иманты Дина слышала в подъезде крики, пока у ее двери не появились трое отчаявшихся подростков. Мальчики умоляли женщину впустить их в квартиру, иначе они серьезно пострадают.
"За ними гналась группа с ножами. В этот момент я быстро попыталась оценить, безопасно ли их впускать, ведь у меня самой дома дети", - рассказывает Дина. На Дину оказали влияние мольбы подростков в возрасте около 12 лет, несмотря на потенциалаьную опасность - преследователи находились поблизости. "Мы стали смотреть в окна, у нашего подъезда было двое подростков - они искали этих парней, на углу дома стояли еще четыре девочки", - рассказывает Дина.
Спасающихся сначала было пятеро. Трое укрылись у Дины, один у соседки по второму этажу, а пятый подросток не успел спрятаться и попал в руки сверстников. В окно женщина увидела, как пойманного мальчика тащат в лес с намерением избить. Дина вызвала полицию, но правоохранители не смогли предотвратить издевательства. Вскоре в социальных сетях появилось видео того, как подростка душили и избивали.
Пострадавшего избивали как мальчики, так и девочки, большинству из которых удалось сбежать до прибытия отца мальчика. Житель Иманты Константин говорит, что травмы сына несерьезные, но пережитое с эмоциональной точки зрения, вероятно, изменит всю жизнь подростка. Мужчину также смущает медлительность реакции полиции - по его мнению, если бы правоохранители приехали раньше, его сына вообще бы не били.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
"Я понял, что полиция ехала пятьдесят минут. К звонившей, где были дети", - рассказывает отец мальчика. Дина тоже поддерживает версию Константина. Группа подростков оставалась у окон ее квартиры неполные десять минут, но полиции не удалось их поймать.
"Всю информацию я в шоковом состоянии пыталась передать оператору, что его уводят, что у всех ножи. На что последовал странный вопрос - вы у всех 20 видите ножи? Я восприняла это как сарказм, потому что это звучало, будто меня не воспринимают всерьез", - говорит женщина. Кроме того, сотрудники полиции вели себя так, как будто им не хватало информации о причине вызова. "Они вошли рассеянные, незаинтересованные", - говорит Дина.
Министр внутренних дел Марис Кучинскис, на вопрос о возможной медлительности реакции полиции, сказал, что не видит в описанной ситуации проблемы. Подразделение батальона специального назначения было сосредоточено на поисках в парке, так как именно оттуда поступила информация о вооруженных юношах. При этом в участке назначена служебная проверка, чтобы понять, действовали ли сотрудники полиции в соответствии с требованиями нормативных актов.
В воскресенье в ответ на инцидент на улицы Иманты в знак протеста против драки среди сверстников вышли десятки людей. В Рижском отделении полиции Пардаугавы и в подразделении Рижского батальона специального назначения была объявлена тревога, чтобы не допустить повторения физических разборок. В столкновениях пострадал один человек, однако от помощи медиков он отказался.
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