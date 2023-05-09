Видео ⟩ Отец избитого в Иманте подростка: Это может изменить его жизнь

Пострадавшего избивали как мальчики, так и девочки, большинству из которых удалось сбежать до прибытия отца мальчика. Житель Иманты Константин говорит, что травмы сына несерьезные, но пережитое с эмоциональной точки зрения, вероятно, изменит всю жизнь подростка. Мужчину также смущает медлительность реакции полиции - по его мнению, если бы правоохранители приехали раньше, его сына вообще бы не били.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

"Я понял, что полиция ехала пятьдесят минут. К звонившей, где были дети", - рассказывает отец мальчика. Дина тоже поддерживает версию Константина. Группа подростков оставалась у окон ее квартиры неполные десять минут, но полиции не удалось их поймать.

"Всю информацию я в шоковом состоянии пыталась передать оператору, что его уводят, что у всех ножи. На что последовал странный вопрос - вы у всех 20 видите ножи? Я восприняла это как сарказм, потому что это звучало, будто меня не воспринимают всерьез", - говорит женщина. Кроме того, сотрудники полиции вели себя так, как будто им не хватало информации о причине вызова. "Они вошли рассеянные, незаинтересованные", - говорит Дина.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис, на вопрос о возможной медлительности реакции полиции, сказал, что не видит в описанной ситуации проблемы. Подразделение батальона специального назначения было сосредоточено на поисках в парке, так как именно оттуда поступила информация о вооруженных юношах. При этом в участке назначена служебная проверка, чтобы понять, действовали ли сотрудники полиции в соответствии с требованиями нормативных актов.

В воскресенье в ответ на инцидент на улицы Иманты в знак протеста против драки среди сверстников вышли десятки людей. В Рижском отделении полиции Пардаугавы и в подразделении Рижского батальона специального назначения была объявлена ​​тревога, чтобы не допустить повторения физических разборок. В столкновениях пострадал один человек, однако от помощи медиков он отказался.