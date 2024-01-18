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Редкие кадры показывают, как в Северной Корее наказывают подростков за просмотр телешоу

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Наказание в Северной Корее
Наказание в Северной Корее Фото: DavidAltonHL/"X"

Эксклюзивные кадры, полученные BBC, показывают, что в Северной Корее публично приговорили двух подростков к 12 годам принудительных работ за просмотр южнокорейского телешоу.

На кадрах, судя по всему, снятых в 2022 году, показаны два 16-летних юноши в наручниках на глазах у сотен школьников на открытом стадионе.

На снимке также изображены офицеры в форме, предупреждающие подростков, что они допустили ошибку.

Южнокорейские фильмы и телешоу запрещены в Северной Корее. Тем не менее, некоторые готовы пойти на суровое наказание, чтобы получить доступ к этим программам, которые собирают огромную аудиторию по всему миру.

Такие кадры редки, поскольку Северная Корея запрещает фотографии, видео и другие свидетельства жизни в стране.

Это видео было предоставлено BBC Научно-исследовательским институтом развития Юга и Севера. Это показывает, что власти пресекают подобные инциденты.

Чиновники также назвали имена юношей и их адреса. В прошлом несовершеннолетних, нарушивших закон подобным образом, отправляли в молодежные трудовые лагеря, а не в тюрьму, и наказание обычно не превышало пяти лет.

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