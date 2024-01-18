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Байден уступит республиканцам в вопросе об иммиграции ради помощи Украине

rus.tvnet.lv
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Фото: AP/Scanpix

Президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе готовы пойти на уступки республиканцам в ограничении иммиграции на южной границе, чтобы республиканцы поддержали военную помощь Украине, Израилю и Тайваню на миллиарды долларов, сообщила в четверг, 18 января, газета Wall Street Journal.

В настоящее время в Сенате готовится законопроект, который ограничит право иммигрантов на получение убежища.

Усилия республиканцев и демократов по достижению компромисса по иммиграции и пакету военной помощи освещались в американских СМИ в течение нескольких недель.

В среду, 17 января, Байден в Белом доме провел встречу с лидерами республиканской и демократической фракций в обеих палатах Конгресса. Белый дом заявил лишь, что Байден обнадежен результатами, которых им удалось достичь на переговорах с республиканцами.

Помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также затраты на укрепление южной границы США, составляют более 100 млрд долларов. Из них Украине предназначено более 60 млрд долларов.

Президент США просил Конгресс принять этот пакет помощи в конце прошлого года. Республиканцы, которые имеют большинство в Палате представителей, отказываются голосовать, пока демократы не уступят в вопросе иммиграции.

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