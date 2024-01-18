В четверг вечером на многих главных дорогах затруднено движение

Движение затруднено на Таллиннском шоссе (А1) на участке Туя - Айнажи, на Видземском шоссе (А2) на участке Вангажи - Лигатне, на Валмиерском шоссе (А3) до моста через Браслу и от Стренчи до Валки, а также на Рижской окружной дороге (А4) на участке Балтэзерс - Саулкалне.

Situācija uz autoceļiem ceturtdienas vakarā ap plkst.20.30 Фото: www.lvceli.lv

Движение также затруднено на участке Скривери - Плявиняс и Ницгале - Даугавпилс на Даугавпилсском шоссе (А6), почти на всем участке Бауского шоссе (А7), на Елгавском шоссе (А8) на участке Олайне - Елгава, на Лиепайское шоссе (А9) на участке Салдус - Скрунда, а также на Вентспилсском шоссе (А10).

Также сложные условия движения на Резекненском шоссе (А12) на участке Варакляны - Резекне, а также на участке Гребнево - Резекне - Даугавпилс - Медуми (А13). Также затруднено движение транспорта на всем участке Даугавпилсской окружной дороге (А14), и окружной дороге Резекне (А15).

На некоторых региональных дорогах также затруднено вождение.

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