В армию в обязательном порядке призовут 150 граждан Латвии

Граждане, которые после достижения 18-летнего возраста продолжают получать образование в начальной школе, средней школе или техникуме, подлежат призыву в СГО в течение одного года после окончания учебного заведения.

Если гражданин продолжает получать образование, но к 24 годам не окончил образовательное учреждение, кроме высшего, он подлежит призыву в СГО в течение одного года после достижения 24-летнего возраста.

Согласно закону работодатель и вуз должны сохранить место учебы или работы на то время, пока молодой человек находится в армии.

Также из списка призывников исключаются граждане Латвии, состояние здоровья которых не соответствует требованиям, сотрудники учреждений системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения, непрерывно проработавшие в этих учреждениях не менее двух лет, а также граждане, осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление, независимо от погашения или снятия судимости.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!