В армию в обязательном порядке призовут 150 граждан Латвии

В третьем призыве на Службу государственной обороны (СГО) в обязательном порядке привлекут 150 граждан Латвии. Пока на третий призыв в армию добровольно подали заявления 515 человек, из них более 320 прошли проверку здоровья и признаны годными к службе.
Во время третьего призыва необходимо набрать 480 человек, поэтому 23 января будет проведен случайный отбор, на котором с помощью специальной программы генерации случайных чисел будут выбраны 300 призывников.
Отобранные лица получат повестки на медицинское обследование. После прохождения медицинского осмотра на службу будут призваны 150 человек.
По данным Министерства обороны, в настоящее время в Латвии проживают 22 539 граждан Латвии мужского пола в возрасте от 18 до 19 лет. Из них 3581 гражданин предварительно соответствует требованиям для зачисления на службу.
"Если учесть, что половина из них отсеется во время проверок, то из 300 юношей, прошедших отбор, нужно будет набрать 150 солдат"", - сказал в четверг, 18 января, директор департамента СГО Министерства обороны Виталий Ракстиньш в ходе дискуссии на портале обороны sargs.lv.
После прохождения проверки решение о наборе или отсрочке призывника должно быть принято не позднее начала апреля.
При составлении списка призывников в армию для лотереи учитываются следующие возрастные критерии: призыву в СГО подлежат мужчины, родившиеся после 1 января 2004 года. Об этом сообщили в Минобороны.
Граждане, которые после достижения 18-летнего возраста продолжают получать образование в начальной школе, средней школе или техникуме, подлежат призыву в СГО в течение одного года после окончания учебного заведения.
Если гражданин продолжает получать образование, но к 24 годам не окончил образовательное учреждение, кроме высшего, он подлежит призыву в СГО в течение одного года после достижения 24-летнего возраста.
Согласно закону работодатель и вуз должны сохранить место учебы или работы на то время, пока молодой человек находится в армии.
Также из списка призывников исключаются граждане Латвии, состояние здоровья которых не соответствует требованиям, сотрудники учреждений системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения, непрерывно проработавшие в этих учреждениях не менее двух лет, а также граждане, осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление, независимо от погашения или снятия судимости.
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