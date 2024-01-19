Из-за засухи в Панамском канале ограничили движение кораблей

Администрация отметила, что движение по каналу сокращается до 24 судов в день по сравнению с 38 судами в день в прошлом году.

Но при этом в администрации сообщили, что эффективное управление водой и рост осадков в ноябре хотя бы обеспечили наличие в канале достаточно высокого уровня воды, чтобы к началу сезона дождей в апреле канал могли пересекать 24 судна в день.

По нынешним оценкам, из-за падения уровня воды потери Администрации Панамского канала в этом году могут составить около 500-700 миллионов долларов США, а не 200 миллионов долларов, как прогнозировалось ранее.

Каждому судну, проходящему по каналу, требуется 200 миллионов литров пресной воды, чтобы провести его через шлюзы. Эта вода поступает из двух искусственных озер, которые также являются источником питьевой воды для половины населения Панамы.

Канал протяженностью 80 километров используется в основном клиентами из США, Китая и Японии.

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