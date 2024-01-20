Режиссер Вырыпаев о Херманисе: "Я фанат Алвиса, но сейчас мне обидно"

Иван Вырыпаев заметил, что в то время, когда Алвис Херманис работал в лояльном власти Театре наций в РФ, телеканал "Дождь" уже был оппозиционным власти.

"Что мне сейчас обидно, если говорить об Алвисе, что он маргинализировался очень. То есть совсем. Я вообще фанат Алвиса. Он прекрасный режиссер, и мне обидно, что он просто без "Дождя" и политики... Маргинальность не к лицу большому художнику. Такая маргинальность националистическая. Оскорбляющая всех. Я уже не читаю давно", - сказал режиссер.

Он также добавил, что, насколько он знает, Херманис перестал общаться со многими и стал одиноким человеком: "Я понимаю, ему тяжело. Надеюсь он выздоровеет".

Напомним, в августе 2022 года Мартиньш Стакис, на тот момент мэр Риги, дал интервью телеканалу "Дождь" на русском языке. Это интервью прокомментировал латвийский режиссер Алвис Херманис. Он заявил, что деятельность телеканала больше похожа "на жестокую политическую манипуляцию", которая противоречит интересам Латвии. В декабре 2022 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.

Видео: Интервью с Иваном Вырыпаевым

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