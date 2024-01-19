Пт, 19.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Эстония отдаст Украине похищенные Россией археологические ценности (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Исторические артефакты.
Исторические артефакты. Фото: Igaunijas policija

В зале Большой гильдии Эстонского исторического музея во вторник будут торжественно возвращены Украине археологические находки, украденные на востоке и юге Украины и конфискованные в эстонском пункте пересечения границы Лухамаа.

Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко получит находки от министра культуры Эстонии Хейди Пурга.

На мероприятии откроется выставка "Украденные сокровища. Золото Украины", которую можно будет увидеть с 24 по 28 января.

В 2018 году сотрудники таможни в пункте пропуска Лухамаа обнаружили на въезжающем из России грузовике спрятанные археологические находки с очень высокой культурной ценностью. Всего это было 274 предмета, в том числе старинные и средневековые монеты, а также золотые и серебряные предметы.

После оценки и консервации предметов было установлено, что это редкие предметы, незаконно выкопанные на территории Украины. Было возбуждено уголовное дело, и теперь Эстония готова вернуть находки Украине в соответствии с конвенцией ЮНЕСКО 1970 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх