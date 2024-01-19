Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко получит находки от министра культуры Эстонии Хейди Пурга.

На мероприятии откроется выставка "Украденные сокровища. Золото Украины", которую можно будет увидеть с 24 по 28 января.

В 2018 году сотрудники таможни в пункте пропуска Лухамаа обнаружили на въезжающем из России грузовике спрятанные археологические находки с очень высокой культурной ценностью. Всего это было 274 предмета, в том числе старинные и средневековые монеты, а также золотые и серебряные предметы.

После оценки и консервации предметов было установлено, что это редкие предметы, незаконно выкопанные на территории Украины. Было возбуждено уголовное дело, и теперь Эстония готова вернуть находки Украине в соответствии с конвенцией ЮНЕСКО 1970 года.

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