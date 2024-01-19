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Фото, видео ⟩ В Башкортостане продолжаются протесты; есть задержания

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В Башкортостане продолжаются протесты; есть задержания
В Башкортостане продолжаются протесты; есть задержания Фото: Reuters/Stringer

Утром в пятницу, 19 января, на центральную площадь Уфы, столицы Республики Башкортостан в РФ, вышли несколько сотен человек в поддержку активиста Фаиля Алсынова, некоторые из них пели башкирские песни. Российские силовики задержали нескольких протестующих, в том числе человека с флагом Башкортостана, сообщает Радио Свобода.

Протесты в Башкортостане начались на этой неделе, когда местный активист-эколог Фаиль Алсынов был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в "расистских высказываниях". Более 3000 человек собрались у здания суда в Баймаке, чтобы поддержать активиста. Силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также избивали людей. Около 20 митингующих обратились за медицинской помощью.

Это была одна из крупнейших демонстраций в России с момента полномасштабного российского вторжения в Украину два года назад.

Фото: Reuters/Stringer

Задержания протестующих продолжились в пятницу. Радио Свобода сообщает, что среди задержанных есть женщина с плакатом с цитатой из выступления Алсынова, а также мужчина с флагом Башкортостана.

Представители российских силовых структур, однако, утверждают, что формально никто не задержан, они лишь "вывели" нескольких человек с площади.

Фото: Reuters/Stringer

Следственный комитет России возбудил уголовное дело за "организацию и участие в массовых беспорядках", а также "применение силы" против представителей госструктур. Девять протестующих были задержаны на срок от восьми до 15 суток за неподчинение полиции.

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