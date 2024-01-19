В Лондоне в пакете для покупок найдена новорожденная девочка

Ребенка нашел владелец собаки, который гулял с ней в парке. Мужчина отвез девочку к себе домой и стал ждать прибытия скорой медицинской помощи.

Вызов в полицию поступил примерно в 21:15 в четверг, 18 января. Полиция заявила, что действия мужчины по согреванию маленькой девочки помогли спасти ребенку жизнь.

Позже полиция сообщила, что ребенок не пострадал и сейчас жив и здоров. Чиновники "чрезвычайно обеспокоены" благополучием матери девочки и обратились к ней с просьбой связаться с ними.

Сотрудники полиции обратилась ко всем, кто знает мать, с просьбой связаться с ними.

Это третий случай с 2019 года, когда в лондонских парках находят младенца.

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