Страны Балтии создадут линию обороны на восточной границе. Что известно?

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии в пятницу, 19 января, подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО.
Чтобы сдержать и заблокировать любую потенциальную военную агрессию России против стран Балтии, план предусматривает будущую разработку и развертывание различных антимобильных мер на внешней границе НАТО и Европейского союза. Для НАТО Латвия, Литва и Эстония - это одна оперативная зона.
Как сообщает "Русская служба Би-би-си", Эстония построит на восточной границе 600 бункеров. Аналогичную зону создадут Латвия и Литва, но число объектов, которые будут построены там, пока не уточнялось.
"Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше", - сказал вице-канцлер Минобороны Эстонии Кайдо Тийтуса. Он добавил, что объекты обороны необходимы на случай возможного нападения, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам время прийти на помощь.
По словам эстонской стороны, бункеры защитят военных от огня противника и осколков снарядов. Условием прочности возводимого бункера является то, что он должен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм.
Галерея: Пресс-конференция глав Минобороны Латвии, Литвы и Эстонии
Как сообщает Rus.Postimees, каждый бункер рассчитан на десять человек. Размер бункера составляет 30-35 квадратных метров, и он спроектирован таким образом, чтобы подразделение могло противостоять противнику в течение более длительного периода времени. Помимо прочего, в каждом бункере имеется еще и спальное место.
В случае нападения одних только бункеров для отражения противника недостаточно, кроме того, для отражения бронетехники противника необходимы танковые заграждения, или так называемые "зубы дракона", мины и заграждения из колючей проволоки. Силы обороны не будут устанавливать их в ландшафте вместе со строительством бункеров, поскольку они препятствуют свободному передвижению в мирное время и представляют опасность. Однако они хранятся недалеко от восточной границы и могут быть установлены в случае необходимости.
На каком расстоянии от границы будут построены бетонные бункеры, пока уточняется. Начальник оперативного отдела Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла отметил, что строящиеся бункеры, вероятно, образуют несколько зон обороны вблизи границы.
Как пишет издание ERR, установка бункеров начнется в первой половине 2025 года, но перед этим властям необходимо согласовать строительство с владельцами земли, так как большая часть линии обороны приходится именно на частные участки.
Министерство обороны Эстонии и Силы обороны во время переговоров рассчитывают на понимание землевладельцев. Как правило, после установки бункера он мало будет беспокоить землевладельцев, поскольку никакой активной деятельности там вестись не будет. При необходимости Силы обороны также могут заключить с землевладельцем договор, согласно которому он может использовать бункер Сил обороны в качестве подвала и хранить там, например, свой картофель.
Места расположения бункеров будут определены до конца этого года, а во второй половине года Министерство обороны надеется создать примерные точки вторжения в Юго-Восточной Эстонии и Ида-Вирумаа. Лучшее решение для бункеров еще предстоит разработать, но, по словам Тийтуса, их внешний вид в дикой природе не будет существенно отличаться от обычного классического подземного погреба.
Кундла отметил, что бункеры, которые будут построены, должны быть незаметны в природе и визуально невидимы в ландшафте. "Бункеры оставят едва заметный след в природе", - сказал он.
Каждому бункеру в составе Сил обороны соответствует подразделение, которое за него отвечает. У бункеров не будет постоянной охраны, а Силы обороны не планируют строить вокруг них ограды, чтобы отпугивать любопытных. Однако все бункеры будут иметь запирающиеся двери.
Точное количество бункеров, которые будут построены, будет установлено в ходе работ, в настоящее время Министерство обороны и Силы обороны оценивают их количество примерно в 600.
Ожидается, что строительство бункеров обойдется примерно в 60 миллионов евро.
Как пишет Rus.Postimees, подавляющее большинство бункеров в Эстонии будет построено в регионе Ида-Вирумаа и на юго-востоке страны, но некоторые также будут расположены у Чудского озера.
Также в ходе встречи министры обороны подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в области ракетной артиллерии с целью улучшения взаимного сотрудничества в области подготовки и обслуживания систем. В этом документе подчеркивается необходимость развития возможностей противовоздушной обороны как важнейшего компонента обороны Балтийского региона.
Страны Балтии подтвердили свою решимость усилить поддержку Украины через коалиции и поддерживать друг друга в развитии этих коалиций. Также страны Балтии продолжат обучение украинских военных.
Готовясь к саммиту НАТО в Вашингтоне, в ходе встречи министры обороны стран Балтии выразили единодушную поддержку приема Украины в НАТО и Евросоюз, а также подчеркнули необходимость целенаправленного усиления противовоздушной обороны НАТО в регионе.
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