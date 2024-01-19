Страны Балтии создадут линию обороны на восточной границе. Что известно?

Места расположения бункеров будут определены до конца этого года, а во второй половине года Министерство обороны надеется создать примерные точки вторжения в Юго-Восточной Эстонии и Ида-Вирумаа. Лучшее решение для бункеров еще предстоит разработать, но, по словам Тийтуса, их внешний вид в дикой природе не будет существенно отличаться от обычного классического подземного погреба.

Кундла отметил, что бункеры, которые будут построены, должны быть незаметны в природе и визуально невидимы в ландшафте. "Бункеры оставят едва заметный след в природе", - сказал он.

Каждому бункеру в составе Сил обороны соответствует подразделение, которое за него отвечает. У бункеров не будет постоянной охраны, а Силы обороны не планируют строить вокруг них ограды, чтобы отпугивать любопытных. Однако все бункеры будут иметь запирающиеся двери.

Точное количество бункеров, которые будут построены, будет установлено в ходе работ, в настоящее время Министерство обороны и Силы обороны оценивают их количество примерно в 600.

Ожидается, что строительство бункеров обойдется примерно в 60 миллионов евро.

Как пишет Rus.Postimees, подавляющее большинство бункеров в Эстонии будет построено в регионе Ида-Вирумаа и на юго-востоке страны, но некоторые также будут расположены у Чудского озера.

Также в ходе встречи министры обороны подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в области ракетной артиллерии с целью улучшения взаимного сотрудничества в области подготовки и обслуживания систем. В этом документе подчеркивается необходимость развития возможностей противовоздушной обороны как важнейшего компонента обороны Балтийского региона.

Страны Балтии подтвердили свою решимость усилить поддержку Украины через коалиции и поддерживать друг друга в развитии этих коалиций. Также страны Балтии продолжат обучение украинских военных.

Готовясь к саммиту НАТО в Вашингтоне, в ходе встречи министры обороны стран Балтии выразили единодушную поддержку приема Украины в НАТО и Евросоюз, а также подчеркнули необходимость целенаправленного усиления противовоздушной обороны НАТО в регионе.

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