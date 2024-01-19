Разведка: после потери А-50 Россия пользуется ими дальше от территории Украины

Британская разведка сообщает, что это свидетельствует о том, что Россия признала успех Украины в уничтожении самолета А-50.

По данным разведки, 17 января 2024 года ВВС России начали использовать еще один самолет А-50, но на этот раз он пролетел дальше от востока Украины. Эти разведданные доказывают, что гибель самолета не была случайностью, как пыталась доказать РФ.

Система ПВО, известная как FrankenSAM, разработанная в рамках украинско-американского проекта, впервые была использована для сбивания российских самолетов А-50 и Ил-22. До этого целенаправленно истощалась система ПВО оккупантов в аннексированном Россией Крыму, заманивая летающий радар все ближе и ближе к территории, контролируемой Украиной.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный заявил 15 января, что украинские военные сбили российские самолеты А-50 и Ил-22. А-50, вероятно, взорвался, а затем разбился в западной части Азовского моря, а поврежденный Ил-22М приземлился на ближайшем аэродроме, подконтрольном РФ. Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат добавил, что об уничтожении такой цели они мечтали с начала полномасштабного вторжения.

При этом в социальных сетях появилась версия, что российские самолеты были случайно сбиты силами самой РФ. На страницах российских военных блогеров в соцсетях было опубликовано первое фото сбитого над Азовским морем самолета Ил-22. На снимке видно, что в хвостовой части корпуса самолета пробито несколько отверстий - пострадал киль и стабилизатор, большие отверстия видны в рулях направления и высоты, поменьше - в задней части фюзеляжа.

Несмотря на то, что Ил-22 был сбит, он успешно приземлился, сообщают источники, близкие к российской армии.

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