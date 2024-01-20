Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов — о переходе НАТО к «линии обороны»

От стратегии «натянутой проволоки» к эшелонированной обороне — за несколько лет концепция обороны стран Балтии от потенциально возможного нападения России изменилась кардинально.

Раньше задачей ограниченных иностранных сил НАТО в балтийских государствах было обозначать, что нападение на одну страну будет нападением на весь блок — это и называлось тактикой «натянутой проволоки».

Кроме того, контингенты должны были сдерживать противника, ожидая, пока подтянутся основные силы. Однако при этом в альянсе у многих были сомнения в том, что Россию удастся сдержать.

Теперь страны НАТО уверены в своих силах и в способности сдержать российскую армию на восточных рубежах. Строительство оборонительной линии — самый верный признак этой уверенности.

Изменение подхода произошло под влиянием двух факторов.

Во-первых, Россия продемонстрировала, что способна начать боевые действия против соседнего государства, так что «натянутая проволока» может и не сработать. Во-вторых, война в Украине показала, что хорошо подготовленная оборона может быть очень эффективной.

В 2022 году российские войска столкнулись с такой украинской обороной в Донбассе, а летом 2023 года уже украинская армия точно также не смогла далеко продвинуться во время наступления на юге страны, где Россия за несколько месяцев смогла построить полевые укрепления.

Планы обороны балтийских стран были обсуждены и утверждены на последнем саммите НАТО в Вильнюсе.

Строительство укреплений — лишь малая их часть. Они также включают количественное и качественное усиление присутствия воинского контингента НАТО в странах Балтии.

Весной в Германии, Польше и странах Балтии запланированы крупные учения «Стойкий защитник», которые будут включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов и маневры более 50 кораблей.

Более 40 тысяч военнослужащих будет отрабатывать сценарий отражения российской агрессии против одного из членов альянса. Проводить такие учения планируется дважды в год.